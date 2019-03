Schwerin: Schwerhörige Frau lässt Ehemann nicht rein

von svz.de

01. März 2019, 13:28 Uhr

Weil seine schwerhörige Ehefrau ihn nicht hereinließ, hat ein Schweriner die Nacht bei einem Nachbarn verbringen müssen. Mieter des Wohnhauses hatten sich am Donnerstagabend über Ruhestörung beschwert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der angetrunkene Ehemann habe gegen 23.20 Uhr laut gegen seine eigene Tür gehämmert und geklingelt. Er hatte sich ausgesperrt, seine Frau habe aber bereits ohne Hörgerät im Bett gelegen. Ein Nachbar bot laut Polizei schließlich ein Bett an. Wann der Mann in seine Wohnung zurück konnte, sei nicht bekannt.