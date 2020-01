Schwerin : Schwerin startet ins neue Jahr

Tanz oder Theater: Viele Landeshauptstädter feierten außer Haus Notaufnahme behandelte Patienten mit Böller-Verletzungen

von Christian Koepke

01. Januar 2020, 20:00 Uhr

Willkommen 2020! Mit Musik und Tanz ging es für viele Schweriner ins neue Jahr. Rund 90 Party-Fans kamen zum Beispiel ins „Miranda BBQ“ im Alten Schlachthof am Bleicherufer, starteten ausgelassen in die „20er-Jahre“. Wer den Jahreswechsel ruhiger angehen lassen wollte, traf sich zum Essen in einem Restaurant in der Innenstadt, besuchte anschließend das Theater oder den musikalischen Jahresausklang im Dom.

Gesundheit und Glück für ihre Familien wünschen sich die Ehepaare Irmgard und Reinhard Stiegler und Karin und Norbert Streuer, die sich im Gasthaus „Zur guten Quelle“ stärkten, um dann bei der Oscar-Wilde-Komödie „Bunbury oder von der Notwendigkeit, Ernst zu sein“ im Großen Haus dabei zu sein. „Vor allem wünschen wir uns im neuen Jahr auch entscheidungsfreudige Politikerinnen und Politiker“, sagte Karin Streuer. Themen mit Handlungsbedarf gäbe es ja genug – von der Bildung bis zum Klimawandel.

In der Notaufnahme der Helios-Kliniken hielten in der Silvesternacht Oberarzt Frederik Schlichting und sein Team die Stellung, mussten neben den üblichen Erkrankungen auch silvestertypische Verletzungen behandeln. Drei Patienten hatten sich mit Böllern am Auge wehgetan, drei weitere an Hand und Arm. Auch drei erheblich alkoholisierte Personen stellten sich in der Notaufnahme vor. Bei zwei Fällen von Körperverletzung war der medizinische Rat von Schlichting und seinen Mitarbeitern ebenfalls gefragt. Ähnlich groß wie in den vergangenen Jahren sei das Arbeitsaufkommen beim Jahreswechsel gewesen, bilanzierte der Oberarzt. Mehr als 40 Rettungsdienst-Einsätze wurden in der Landeshauptstadt in der Silvesternacht insgesamt gezählt.

In der ganzen Stadt wurde ordentlich geknallt. Brände, Sachbeschädigungen und Schlägereien – für die Polizei gab es in der letzten Nacht des alten Jahres einiges aufzuklären. „Eine typische Silvesternacht“, sagte Polizeioberkommissar Lucas Anderson, der als Dienstgruppenleiter im Polizeihauptrevier den Überblick behielt.