Schwerin : Schwerin wird Schlagerhochburg

Zur SVZ-Schlagerparty auf der Freilichtbühne kommen wieder die Stars der Szene

von Sebastian Kabst

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

„Die ist die eine, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht“, singt Kerstin Ott. Sie steht auf einer kleinen Bühne vor einer gar nicht mal so kleinen Menschenmenge. 3000 Fans zog es im Frühjahr auf die Freilichtbühne. Die SVZ hatte zur größten Schlagerparty Mecklenburgs geladen – und die Masse tobte.

„Wir haben tolle Künstler nach Schwerin geholt und feiern hier eine fette Party. So viele bunte Schlagerfans, die gekommen sind, geben uns recht, dass wir mit unserer Veranstaltung richtig lagen“, sagte Torge Ramm vom Projektmanagement. Und jetzt soll die fette Party wiederholt werden. Auch im kommenden Frühjahr lädt die SVZ zur Schlagerparty auf die Freilichtbühne. Und die großen Namen der Branche haben bereits zugesagt. Mit dabei sind dieses Mal Chart-Stürmer voXXclub und Michelle, Stimmungsgranaten wie Ross Antony, Brenner und Wolfgang Ziegler, die Schlager-Legenden Bata Illic und Graham Bonney und Wiederholungstäterin Kerstin Ott.

Ott ist ein Schlagerstar mit „Wohlfühlgarantie“. Mit ihrer authentischen, schnörkellosen Art und modernem Dance-Pop trifft sie genau den Nerv der Zeit.

Mit mehr als vier Millionen verkauften Tonträgern, sowie reihenweise ausverkauften Tourneen hat sich Michelle zu einer Ausnahmeerscheinung entwickelt. Mit im Gepäck hat sie ihr aktuelles Album „Tabu“.

Acht Stars und etwa fünf Stunden Party: Wie in diesem Jahr möchten die Schlagersänger ihren Fans gehörig einheizen und zusammen feiern.

Mit dabei ist auch Ross Antony. Nach einer Karriere als Pop-Sänger ging er musikalisch einen neuen Weg und widmete sich dem deutschen Schlager. Wenn er „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ oder „Fiesta Mexicana“ singt, gehen die Massen mit.

Feiern und mitsingen können auch Sie, liebe Leser. Eintrittskarten für die große SVZ-Schlagerparty am 16. Mai 2020 erhalten Sie im SVZ-Kundencenter in der Mecklenburgstraße bereits für 56,25 Euro. Abonnenten sparen drei Euro. Sie wollen lieber gratis zur SVZ-Schlagerparty? Dann nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen zwei Freikarten.

Gewinnspiel: Wer ist wieder mit dabei?

Die Schlagerparty lockte im Mai mehr als 3000 Fans auf die Freilichtbühne. Für die Schlagerparty 2020 verlost die SVZ 4x2 Karten. Ein Schlagerstar aus diesem Jahr wird auch 2020 wieder auf der Bühne stehen. Aber wer ist es? Wenn Sie die Lösung wissen, dann rufen Sie bitte bis Montag 18 Uhr unsere Hotline 01378/801469 an (Telemedia interactive GmbH, pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer) und nennen Sie uns das Lösungswort, Ihren Namen, Anschrift und Ihre Telefonnummer. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt.