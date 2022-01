„Corona mit Senfsoße“ : Schwerinerin Manu Kolditz veröffentlicht Tagebuch aus dem Lockdown

Eigentlich ist Manu Kolditz als Musikerin bekannt, nun gibt sie ihr Debüt als Autorin. Dabei sollte das Tagebuch eigentlich nur dazu dienen, dass sie sich in der Corona-Zeit selbst besser fühlt.

14. Januar 2022, 16:09 Uhr

Eigentlich ist Manu Kolditz als Musikerin bekannt, nun gibt sie ihr Debüt als Autorin. Dabei sollte das Tagebuch eigentlich nur dazu dienen, dass sie sich in der Corona-Zeit selbst besser fühlt.

Manu Kolditz ist in Schwerin als Musikerin seit Jahren eine feste Größe. Die Schlagzeugerin, Trommlerin, Sängerin und Songwriterin spielt in verschiedenen Bands und Gruppen. Mustard & Milk, Anti Avanti und a drumbella, um nur einige zu nennen. Auf rund 30 CDs ist sie inzwischen vertreten. Wenn sie das erzählt, muss sie kurz stocken und ist selbst überrascht, was sie in den vergangenen Jahren schon alles gemacht hat. Wie schnell die Zeit vergeht.

Im Alter von 54 Jahren hat sich Manu Kolditz an ein ganz neues Projekt gewagt: sie hat ein Tagebuch geschrieben. Es heißt „Corona mit Senfsoße“ und spielt in den Wochen des ersten Lockdowns, vom 21. März bis zum 11. Mai 2020, und war eigentlich nur für sie selbst und für ihre Kinder gedacht. Als Erinnerung an eine verrückte Zeit, als launiges Nachschlagewerk, wenn die Familie in 20 Jahren gemeinsam unterm Weihnachtsbaum sitzt und über früher redet.

Verleger Leif Tennemann war sofort begeistert

Als Manu Kolditz ihren Kindern und Freunden Ausschnitte aus dem Tagebuch vorlas, drängten sie unisono: „Das musst du veröffentlichen.“ Auch Verleger und Journalist Leif Tennemann war sofort begeistert: „Es ist zutiefst persönlich und zugleich spannend“, sagt er. Das Buch erfasse auf seine ganz eigene, sehr authentische Weise, was Corona mit uns gemacht habe. Am 11. Dezember ist das „Lockdown-Tagebuch“ im Buchhandel erschienen.

Ein zurückhaltender, bescheidener Start, der der Corona-Lage geschuldet ist. Der zugleich zur Autorin und ihrem Werk passt. Denn die Schlagzeugerin selbst ist eher leise als laut, lächelt viel und sorgt auf unkomplizierte Weise dafür, dass man sich in ihrer Nähe sehr schnell wohlfühlt. Genauso verhält es sich mit ihrem schriftstellerischen Debüt.

Es geht auch um Existenzängste freiberuflicher Künstler

Die knapp 250 Seiten sind wie im Flug vergnüglich weggeschmökert. Man muss lachen, nicken, die Stirn runzeln, den Kopf schütteln und kann gar nicht aufhören. Bald stellt sich das Gefühl ein, eine neue Freundin gewonnen zu haben. Da geht es ums Essen, um Schule, um liebe Freunde und die Zipperlein des Älterwerdens, um die neuesten Tatort-Folgen, um gute Bücher, um Existenzängste freiberuflicher Künstler, um junge Liebe, um Musik und um die Nachrichtenlage der Zeit.

Unterstützung für Fridays for Future

Fast jeden Tag zitiert Manu Kolditz aus den Medien: über die aktuelle Corona-Lage, über den Weltwassertag oder den verschobenen Klimagipfel. Das Engagement für die Umwelt, für die Zukunft der Erde, gehört schon immer zu ihrem Leben. Die „Fridays for Future“-Demos unterstützt sie aktiv. Inzwischen beurteile sie die Menschen nach ihrem Handeln, nicht nach ihren Worten, sagt Manu Kolditz.

Und doch haben ihr Worte durch eine schwere Zeit geholfen. „Ich muss schreiben, sonst würde ich hier alle nerven und zutexten oder verrückt werden“, heißt es in ihrem Tagebuch „Corona mit Senfsoße“ schon auf Seite 28. Jeden Abend habe sie sich in den Unterrichtsraum gesetzt und geschrieben – mit der Hand, in reinster Schönschrift. „Dadurch hatte ich jeden Tag gute Laune“, erzählt sie. Als „Corona mit Senfsoße“ frisch gedruckt bei ihr auf dem Tisch lag, habe es sich fast so angefühlt wie ein viertes Kind.

Manu Kolditz hat drei Kinder. Seit Anfang der 1990er Jahre lebt die gebürtige Hallenserin in Schwerin. Der guten Luft wegen ist sie hergekommen und hat hier inzwischen ein großes soziales Netzwerk, ein wunderschönes Haus und jede Menge Projekt-Ideen. Für ihre jüngste Tochter Kitty hat sie den „Song for you“ geschrieben, der in den nächsten Tagen veröffentlicht werden soll. Eine ganze CD mit 15 Songs werde Ende Februar folgen. Natürlich möchte Manu Kolditz wieder live auftreten, aber auch am Schreiben hat sie Geschmack gefunden. Ein Familienroman spukt ihr bereits im Kopf herum.

„Corona mit Senfsoße“ gibt es auch als E-Book

Einen zweiten Teil ihres Corona-Tagebuchs will Manu Kolditz aber nicht schreiben. Das erste Buch endet leider sehr traurig. Mehr sei an dieser Stelle aber nicht verraten. Oder um es mit Heike Homp, der liebsten Freundin von Manu Kolditz, zu sagen: „Wer dich kennt, weiß, was er kriegt. Wer dich nicht kennt, muss es lesen.“

„Corona mit Senfsoße“ hat die ISBN-Nummer 978-3-941452-89-3 ist in jedem Buchhandel erhältlich. Auch als E-Book.