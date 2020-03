Schwerino liegt weiter auf Eis

Neue Pläne des Investors finden in den politischen Ausschüssen und in der Stadtverwaltung nur wenig Anklang

Avatar_prignitzer von Mario Kuska

11. März 2020, 05:00 Uhr

Es tut sich nichts im Haselholz. Kein Bagger, kein Kran, keine Bauarbeiter. Doch hinter den Kulissen brodelt es. Als Investor Juri Ljubenow vor Wochen seine neuen Pläne fürs Schwerino in der SVZ öffentlich machte, gab es nicht wenige, die vom Mega-Projekt angetan waren. Optik, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit konnten auf den ersten Blick punkten. Doch die Idee hat mindestens einen Haken – die Stadt müsste für das 50-Millionen-Objekt nochmals die Bebauungspläne ändern. Aufwendig, teuer und möglicherweise zu Lasten der Einkaufsmöglichkeiten, die es in Schwerin bereits gibt. Nach Absprache in den Ausschüssen für Wirtschaft und Bauen werden nun in der Stadtpolitik aber auch deutlich kritischere Töne laut. Hinzu kommen Stimmen, die den Investor auch öffentlich in Misskredit bringen. So hat die Initiative „Gemeinsam für Bibow“ an alle Fraktionen und Wählergemeinschaften in Schwerin sozusagen eine Warnung gesendet, wie der Wariner Investor in seiner näheren Umgebung gehandelt hat. Die Sprecherin dieser Initiative Barbara Reimer formuliert es so: „Falls Sie noch mehr über Projekte des Investors Ljubenow erfahren möchten, blicken Sie einfach in die Nachbarschaft zu den Orten Bibow und Warin. Hier liegen seit gut zehn Jahren Grundstücke brach, teils aus Gründen der Untergrundbeschaffung, teils wegen immer neuen Anträgen des Investors um Änderungen. Das Theater in der Gemeinde Bibow zieht sich jetzt schon seit 2008 hin.“

In der Landeshauptstadt dürften die Alarmglocken schrillen. Auch Ljubenow gegenüber der Schweriner Volkszeitung erklärt: „Wir wollen bauen. Aber eben größer, schöner und nachhaltiger. Das Schwerino soll auch in zehn Jahren noch ein modernes Center sein und allen Ansprüchen genügen.“

Jetzt schaltet sich auch der Oberbürgermeister zum Thema Schwerino ein. Gegenüber der SVZ sagt er: „Die Zahlen im stationären Einzelhandel stagnieren seit mehreren Jahren deutschlandweit. Deshalb macht es keinen Sinn, neue Flächen zu schaffen und damit den bestehenden Einzelhandel zu gefährden. Für das Schwerino besteht jedoch seit Jahren Baurecht, welches von den Investoren längst hätte genutzt werden können. Für eine Erweiterung des Baurechts sieht die Stadt keinen Bedarf.“ Ähnlichen Gegenwind bekommt das Mega-Schwerino aus den Ausschüssen. Silvia Rabethge (CDU), Vorsitzende des Bauausschusses sagt: „Fakt ist, dass derzeit die Entwicklung in Krebsförden und der Innenstadt Priorität genießen.“ Der Investor werde aber zu keiner Variante gedrängt. Die Wirtschaftsexperten um ihren Vorsitzenden Daniel Meslien (SPD) sagen: „Baudezernent Bernd Nottebaum hat berichtet, dass im März erstmal der B-Plan zugunsten einer Möbelmarktansiedlung am Sieben Seen Center auf den Weg gebracht werden soll.“ Danach werde neu über das Thema Schwerino diskutiert. Im Wirtschaftsausschuss wohl erst wieder im April. Ergebnis: offen.