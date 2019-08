Großer Dreesch : Schwimmhalle schließt diese Woche eher

von Mario Kuska

Wer in Schwerin derzeit nicht in den Freiluftgewässern schwimmen möchte, muss sich auf ein paar Einschränkungen gefasst machen. Denn die Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch schließt abends in dieser Woche schon etwas früher als gewohnt.

Bis einschließlich Freitag ist die Halle täglich verkürzt von 11 bis 20 Uhr und am Wochenende, den 10. und 11. August von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Grund für die eingeschränkten Öffnungszeiten sind die derzeit krankheitsbedingten Ausfälle beim Personal der Schwimmhalle.