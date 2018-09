Schwerin : Sechste Attacke in acht Tagen: Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt

Täter verwendeten wieder Gas, öffneten die Geldkassette und sind auf der Flucht. Eine gesonderte Ermittlungsgruppe befasst sich mit den Attacken.

05. September 2018, 06:25 Uhr

Es ist die sechste Automatensprengung innerhalb von acht Tagen. Und wieder ist Schwerin das Ziel. In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter ein Gerät in einem Einkaufszentrum in der Landeshauptstadt attackiert. Wie ein Polizeisprecher erklärte, brachen die Täter in das Sieben Seen Center ein und leiteten - wie in den anderen Fällen - vermutlich Gas in das Gerät. Nach ersten Ermittlungen wurde der Automat in dem Einkaufscenter zerstört, die Geldkassette sei ebenfalls geöffnet worden. Zur Schadenshöhe könne man noch keine Angaben machen. Die Täter seien auf der Flucht.

Erst gestern sprengten Unbekannte einen Geldautomaten mitten in der Innenstadt von Ludiwgslust. Auch da nutzen sie Gas und konnten auch die Geldkassette öffnen.

Seit einem Jahr Häufung solcher Angriffe

Seit dem 29. August haben Unbekannte Geldautomaten in Krakow am See (Landkreis Rostock), Gadebusch (Kreis Nordwestmecklenburg) und in Schwerin-Lankow sowie Schwerin-Zippendorf beschädigt und einige auch aufgesprengt. Dabei erbeuteten die Unbekannten allein in Krakow am See 200 000 Euro Bargeld, wie es von der Staatsanwaltschaft hieß. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang gibt. Eine gesonderte Ermittlungsgruppe befasst sich mit dieser Serie bereits.

In Mecklenburg-Vorpommern häufen sich seit rund einem Jahr solche Angriffe auf Geldautomaten. Im Juni hatten Unbekannte rund 100 000 Euro erbeutet, als sie einen Automaten in der Schweriner Weststadt aufbrachen. Diese Täter flohen per Motorrad und wurden bisher nicht gefasst. Zuvor waren Geldautomaten in Picher, Lübz, Gägelow, Grevesmühlen, Schwerin und Parchim - alles in Westmecklenburg - angegriffen und gesprengt worden. Ein Zusammenhang wird vermutet. Von der Beute und den Tätern fehle bisher - bis auf einen Fall in Lübz - jede Spur.

