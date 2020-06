Schwerin : Sommer, Sonne, Amphicar

Schwimmendes Auto zieht am Zippendorfer Strand alle Blicke auf sich

von Sebastian Kabst

22. Juni 2020, 05:00 Uhr

Da staunten die Sonnenanbeter und Badegäste am Sonntag am Zippendorfer Strand nicht schlecht. Während sie sich bei bestem Sommerwetter im Schweriner See abkühlten oder einfach ein paar Sonnenstrahlen auf der Haut genossen, fuhr plötzlich ein Auto übers Wasser. Oder besser: Es schwamm wie ein Boot. Mit einem so genannten Amphicar, dem ersten zivilen Amphibienfahrzeug, fuhr ein Gast einfach so über den Schweriner See. Und kam samt wassertauglichem Cabrio am Zippendorfer Strand wieder an Land. Hergestellt wurde das Amphicar in den 1960er-Jahren in Berlin.