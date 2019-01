Schwerin : Soziale Themen als Schwerpunkt im Ortsbeirat

Informationen über Kinderzentrum

von Bert Schüttpelz

15. Januar 2019, 05:00 Uhr

Soziale Themen stehen im Mittelpunkt bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirates Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg. Sie beginnt am Mittwoch, 16. Januar, um 17.30 Uhr im Kinderzentrum Mecklenburg in der Wismarschen Straße 306. „Ich habe mich sehr über die Einladung der Geschäftsführerin des Kinderzentrums, Kristina Timmermann, gefreut“, sagt Ortsbeiratsvorsitzender Stephan Haring. Ab 17.30 Uhr lassen sich die Beiratsmitglieder über Aufgaben, Ziele, Wünsche und Probleme dieser Institution informieren. Eine Stunde später beginnt vor Ort die reguläre Sitzung. Vertreter des Behindertenbeirates werden anwesend sein und aus ihrer Sicht über aktuelle Probleme, aber auch positive Entwicklungen in der Stadt berichten. Die Sitzung ist öffentlich.