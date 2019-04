Altstadt : Spaziergang mit Schlossgeist

von svz.de

17. April 2019, 08:46 Uhr

Vom 19. bis 21. April bietet die Stadtmarketing-Gesellschaft täglich einen besonderen Stadtrundgang an: An der Seite des Petermännchens erkunden Besucher an allen drei Tagen jeweils um 14 Uhr die historische Altstadt, die schönsten Sehenswürdigkeiten und erfahren Geschichten und Geschichtliches über die einstige Residenzstadt. Tickets erhalten die Teilnehmer vor Ort oder bei der Tourist-Information. Treff ist auf dem Markt.