Schwerin : SPD-Fraktion will Feuerwerke einschränken

von Onlineredaktion SVZ

18. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die SPD-Fraktion hat zur Sitzung der Stadtvertretung am 28. Januar eine Initiative vorgelegt, nach der eine Beschränkung privater Feuerwerke im Stadtgebiet geprüft werden soll. „Konkret soll die Stadtverwaltung prüfen, inwieweit Einschränkungen in Schwerin notwendig sind und wie andere Kommunen mit dem Zünden von Feuerwerken umgehen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Christian Masch. Auch rechtliche und fachliche Aspekte des Naturschutzes, des Denkmalschutzes, der Bauordnung und der Abfallwirtschaft sollen untersucht werden, so das Anliegen der Fraktion.