Toni Berndt organisiert seit 15 Jahren die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bis ins kleinste Detail

von Thorsten Meier

27. Februar 2019, 05:00 Uhr

„Der Weltklasse-Schauspieler Armin- Müller Stahl ist ein völlig bodenständiger und pflegeleichter Typ“, erinnert sich Toni Berndt an eine Begegnung mit der deutschen Hollywood-Größe. Aber auch andere Künstler hat der gebürtige Rostocker schon unter seine Fittiche genommen, denn der 42-Jährige leitet bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern seit 15 Jahren die Veranstaltungsorganisation, kommt Stars und Sternchen somit ganz nah. Berührungsängste habe er nicht, Respekt und Bewunderung für die ein oder andere Größe aus dem Showgeschäft schon, gesteht der junge Mann. „Künstler, die etwas können, sind nie anstrengend“, erklärt Berndt diplomatisch. Konzerte könne er am besten organisieren, verrät er, der auch gleichzeitig kaufmännischer Direktor ist, also immer den Blick auf die Finanzen zu wahren hat. Seine richtige Berufsbezeichnung heiße Diplom-Kultur-Arbeiter, erzählt der Fachmann leicht amüsiert über die Sperrigkeit des Namens. An der Fachhochschule in Potsdam habe er vier Jahre lang die Schulbank gedrückt, später ein Sommerpraktikum bei den Festspielen absolviert, sich auf eine Stellenausschreibung beworben, Feuer gefangen und sei hängen geblieben. „Das Beste, was mir je passieren konnte“, gesteht Toni Berndt, der in Schwerin wohnt. Ganz nebenbei erwähnt er, dass sein zweiköpfiges Team und seine Wenigkeit sich auch um das jetzige Domizil gekümmert habe. Mit dem Kauf der ehemaligen „Ersparnisanstalt“ in der Lindenstraße/Ecke Puschkinstraße im August vergangenen Jahres hätten die Festspiele MV nun ab sofort die Möglichkeit, eine eigene Vorverkaufsstelle in Schwerin anzubieten.

„Wir haben uns mit um die Sanierung des Gebäudes unter denkmalschützerischen Aspekten gekümmert, Handwerker rangeholt und dafür gesorgt, dass insgesamt 38 Arbeitsplätze entstanden sind“, erklärt Toni Berndt, der schon in seiner Schulzeit als Top-Mann für Klassenfahrt-Planung, Abiball und Partys jeder Art galt. Dass er als Zehn-Kilometer-Läufer jede Woche dreimal am Stück um den Ziegelinnensee in nur 45 Minuten ausdauernd seine Runden zieht, verblüfft eigentlich nicht mehr: „Beim Joggen krieg’ ich einen leeren Kopf, entspanne mich und bin jedes Mal richtig stolz über mein Durchhaltevermögen. Aufgeben ist für mich nämlich keine Option.“