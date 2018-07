Schwerin/Dümmer : Spiel und Spaß am Dümmer See

Arbeitslosenverband lud Kinder zum Ferienlager ein

von Christian Koepke

28. Juli 2018, 16:00 Uhr

Was war das Schönste am Ferienlager? Mia und Max müssen bei dieser Frage nicht lange überlegen: „Dass wir jeden Tag schwimmen gehen können“, sagen die beiden. Die zwölfjährige Mia und der zehnjährige Max gehören zu den 29 Kindern aus Schwerin, die in dieser Wochen fünf tolle Tage in Dümmer verbracht haben. Organisiert wurde der Aufenthalt im Jugendwaldheim vom Arbeitslosenverband.

Zwischen sieben und zwölf Jahre alt sind die Mädchen und Jungen, die die Chefin des Schweriner Arbeitslosenzentrums, Silvia Piechowski, in diesem Jahr mit auf die Reise genommen hat. „Die Kinder kommen aus sozial schwachen Familien, ihre Eltern können sich keinen Urlaub leisten“, sagt Piechowski. Seit fast 30 Jahren schon richte der Arbeitslosenverband das Ferienlager aus, seit 15 Jahren sei Dümmer das Ziel. „Hier finden wir optimale Bedingungen“, erklärt Piechowski auch im Namen der drei weiteren Betreuer. Die Verpflegung sei sehr gut, die Umgebung einfach herrlich, biete ein echtes Naturerlebnis.

„Hauptsache baden“, so lautete für die Kinder in diesem Jahr das Motto des Ferienlagers. Dabei hatte das Camp in Dümmer noch viel mehr zu bieten: Spiele im Wald, den Bau von kleinen Wunschbooten, eine Wanderung zum Forsthof, sportliche Wettkämpfe, einen Grillabend und und und. Den geplanten Ausflug zum Ausflug zum Tigerpark in Dassow haben wir wegen der Hitze aber abgesagt“, sagt Piechowski. Claudia Horn, Kontaktbereichsbeamtin der Polizei im Stadtteil Neu Zippendorf, überraschte die Kinder mit einem zackigen „Zimmerappell“.

Auch im kommenden Jahr soll es wieder ein Ferienlager in Dümmer geben. Silvia Piechowski hofft schon jetzt auf die Unterstützung von Sponsoren, ohne die sich das Projekt nicht realisieren lassen würde. „Es gibt Unternehmen, wie die WGS und die Stadtwerke, die uns bereits seit Jahren helfen“, berichtet die Leiterin des Arbeitslosenzentrums in der Perleberger Straße. Zuschüsse kämen von der Ehrenamtsstiftung und der Sparkasse, aber auch einige Privatpersonen würden regelmäßig spenden.

Das Ferienlager habe ihnen viel Spaß gemacht, sagen Mia und Max. Neben dem Baden im Dümmer See hat den Kindern auch der große Spielplatz besonders gut gefallen. Viele Freundschaften seien in der einen Woche entstanden. Welche Wünsche sie auf die Segel ihrer Wunschboote geschrieben haben, wollen Mia und Max nicht so gern verraten. Einen Wunsch lassen sich die beiden dann aber doch entlocken: „Das Camp in Dümmer könnte ruhig noch länger gehen, so schön war es.“