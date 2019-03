Crivitz : Stadt lädt zum Jahresempfang

von svz.de

14. März 2019, 07:38 Uhr

Auf das vergangene Jahr zurückblicken und auf das jetzige schauen, das haben die Crivitzer am Wochenende vor. Am Sonnabend veranstaltet die Stadt ihren Jahresempfang. Los geht es um 11 Uhr in der Aula der Regionalen Schule. Zur Eröffnung wird der Chor und das Streichorchester der Regionalen Schule spielen. Danach gibt Bürgermeisterin Britta Busch-Gramm ihren Rück- und Ausblick. Die Ehrung der Bewohner für besondere Leistungen steht genauso auf dem Programm wie die Eintragung ins Ehrenbuch. Zum Abschluss zeigt dann die Band des Gymnasiums ihr Können.