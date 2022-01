Verkehrsberuhigung in Schwerin : Stadt plant vorerst keine neuen Zebrastreifen

Am Dreescher Markt gibt es nun einen Fußgängerüberweg. Weitere Querungshilfen an neuralgischen Punkten in Schwerin sollen aber zunächst nicht folgen.

13. Januar 2022, 14:44 Uhr

Kommt nach dem Zebrastreifen am Dreescher Markt nun auch der Fußgängerüberweg in der Graf-Schack-Allee? Oder am Platz der Freiheit? Oder an einem der anderen Orte, über die in den vergangenen Jahren diskutiert wurde? Heiko Hawel, Fachgruppenleiter beim städtischen Fachdienst Verkehrsmanagement, erteilt entsprechenden Wünschen eine Absage: Es gäbe aktuell keine Pläne für weitere Zebrastreifen. Allerdings sagt Hawel auch: „Wir verschließen uns dem Thema nicht.“ „Anlassbezogene“ Prüfungen von Überwegen könne es immer wieder mal geben.

Oberbürgermeister machte Zebrastreifen zur Chefsache

Den Zebrastreifen am Dreescher Markt hatte Oberbürgermeister Rico Badenschier zur Chefsache erklärt. Nach jahrelangem Hin und Her wurde schließlich eine Lösung gefunden, der auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr seinen Segen gab: Die Stadt malte nicht nur die Streifen auf die Fahrbahn der Bernhard-Schwentner-Straße und stellte die entsprechenden Schilder auf, sondern ließ auch die Bushaltestelle vor Ort versetzen, damit die Sicht auf den Überweg nicht verstellt ist.

Auf der Wunschliste vieler Schweriner seit Jahren auch ganz oben: ein Zebrastreifen in der Graf-Schack-Allee auf Höhe der Staatskanzlei. Im April 2015 beließen es Unbekannte nicht bei dem Wunsch: Mit weißer Farbe brachten sie die Markierung über Nacht kurzerhand selbst an. Die Polizei ermittelte wegen Sachbeschädigung und Amtsanmaßung.

Fußgängerüberwege auf bevorrechtigten Straßen an Kreuzungen und Einmündungen mit abknickender Vorfahrt seien grundsätzlich unzulässig, erklärt Hawel. Hinzu komme, dass die Schackallee an der betreffenden Stelle dreistreifig ist, was einen Überweg ebenfalls unmöglich mache. Die Stadt habe mit der vorhandenen Mittelinsel gute Erfahrungen gesammelt, so der Verkehrsmanager. Sie gewährleiste eine sichere Querung.

Auch am Platz der Freiheit gibt es aus Sicht der Stadt kein Sicherheitsproblem. „Schon seit 1997 muss der Platz nicht mehr als Unfallhäufungsstelle ausgewiesen werden“, schreibt Baudezernent Bernd Nottebaum in einer Stellungnahme der Verwaltung zu einem Prüfantrag aus der Stadtvertretung im Sommer 2020. Sicherlich hätten einige Verkehrsteilnehmer das Gefühl, dass der Platz der Freiheit unübersichtlich sei. Dies führe jedoch in der Regel weniger zu riskantem, sondern eher zu „besonders vorsichtigem und somit wenig unfallträchtigem Verhalten“, so Nottebaum. Schmale Fahrbahnen, breite Gehwege – bei der Umgestaltung des Platzes seien schon viele Sicherheitsaspekte berücksichtigt worden.

Zebrastreifen kämen beim Platz der Freiheit außerdem nicht in Betracht, weil Fußgängerüberwege nicht in Straßen mit Gleisanlagen angelegt werden dürften, betont Fachgruppenleiter Hawel.

Stadt prüfte Frage von Fußgängerüberwegen an neun Stellen

2017 hat die Stadt die Frage von Zebrastreifen an insgesamt neun Stellen in Schwerin geprüft, darunter in der Lessingstraße, Ecke Bertolt-Brecht-Straße, in der Ziegelsee- und der Speicherstraße, in der Schäferstraße und der Fritz-Reuter-Straße, Ecke Von-Thünen-Straße. Bewertet wurden die Ergebnisse vom Arbeitskreis Schulwegsicherung, in dem Vertreter von Polizei, Schulverwaltung, Verkehrsplanung, Straßenbaulastträgern und Verkehrsbehörde sitzen. An mehreren Stellen machen die Experte konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Situation, Fußgängerüberwege halten sie aber durchweg nicht für notwendig.

Grundsätzlich sollten Fußgängerüberwege „nur mit größter Vorsicht, unter Abwägung aller Vor- und Nachteile und nur innerhalb ihrer engen Einsatzgrenzen angeordnet werden“, heißt es in der Studie. Eine falsche Anwendung von Zebrastreifen könne „zu einer Verringerung der Sicherheit statt zu einer Erhöhung führen“, in Tempo-30-Zonen seien Zebrastreifen in der Regel entbehrlich.

Zu kurz gedacht, sagt etwa die Vorsitzende des Schweriner Behindertenbeirates, Angelika Stoof. „Menschen mit Behinderung fühlen sich auf einem Fußgängerüberweg eindeutig sicherer.“ Deshalb sei der Überweg am Dreescher Markt auch vernünftig. Und nach Ansicht von Stoof und ihren Mitstreitern könnte die Stadt gut und gerne noch ein paar Zebrastreifen gebrauchen, zum Beispiel in der Ludwigsluster Chaussee in Höhe des Einkaufszentrums am Blumenbrink und vor dem Ärztehaus in der Rahlstedter Straße in Lankow. Am Europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung im Mai wolle der Beirat zu einem Rundgang durch Schwerin einladen und dabei auch das Thema Fußgängerüberwege aufgreifen, kündigt die Vorsitzende an.