Radwegbau in Schwerin : Stadt will Dwang-Uferweg öffnen

Nach den zwei Stadtvertreterbeschlüssen zum Bau des Radweges am Ufer des Ostofer Sees auf dem Dwang und auf der Krösnitz und zur Sanierung des vorhandenen Weges am Faulen See kommt jetzt Bewegung in das städtische Vorhaben. Der Werkausschuss der Stadtwerke – der öffentlich tagt – hat die Ausschreibungen der Planungs- und Bauleistungen auf den Weg gebracht.

Parallel dazu hat das Zentrale Gebäudemanagement der Landeshauptstadt die vom geplanten Radwegebau betroffenen Grundstückseigentümer angeschrieben und aufgefordert, die entsprechenden Flächen am Ufer des Ostorfer Sees freizumachen von Zäunen und anderen baulichen Anlagen . Denn alle für den neuen Uferweg vorgesehenen Flächen befinden sich im Eigentum der Landeshauptstadt.

Das wiederum hat den Unmut der Interessengemeinschaft Dwang erneut entfacht. Deren Vertreter hatten bereits im Werkausschuss interveniert, an den Oberbürgermeister geschrieben und sich an den Bürgerbeauftragten gewandt. Ihr Hauptargument: Die Zustimmung des Behindertenbeirats zum Uferweg habe das ohnehin knappe Abstimmungsverhalten in der Stadtvertretung zu Gunsten des Projekts beeinflusst. „Die favorisierte Variante 1 ist gar nicht so barrierefrei, wie behauptet“, sagt Karlheinz Bartlau. „Wir empfinden das als Abstimmungsbeeinflussung und fühlen uns betrogen“, so Bartlau. „Das war keine demokratische Entscheidung.“ Da jedoch alle Versuche der Interessengemeinschaft gescheitert seien, an der Entscheidung der Stadtvertretung zu rütteln, habe er jetzt resigniert. „Als Unternehmer, der sich viel für die Stadt engagiert hat, bin ich jetzt nur noch traurig“, sagt der Malermeister.

Projektleiterin Marlies Bachmann von den Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) sieht die Sachlage anders. „Die Rechtslage ist eindeutig. Wir haben klare Beschlüsse der Stadtvertretung, die wir umzusetzen haben. Und da die betreffenden Flächen der Stadt gehören, spricht auch nichts dagegen.“ Ende Juli soll der Uferweg öffentlich zugänglich sein – zunächst jedoch als Rasenweg. So könne er schon im Sommer von Naturfreunden genutzt werden. Wann genau Baubeginn für den befestigten Radweg ist, stehe noch nicht fest. Das hänge vom Ergebnis der Ausschreibung ab und das stehe noch nicht fest. Auch für den Bau der Brücke zwischen den beiden Halbinseln gäbe es Bewerber, die entsprechende Referenzobjekte vorgestellt hätten.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr