Schweriner Jugendarbeit : Stadt will Jugendarbeit befördern

„Am Ende werden wir auch belegbar wissen, dass wir mehr investieren müssen.“ Das sagt Schwerins Jugenddezernent Andreas Ruhl. Er begrüßt die vom Stadtjugendring angestoßene Debatte „Jugendarbeit ist uns was wert“. Das sei auch für die Stadtspitze so, versichert der Dezernent. Um gute Argumente in der Stadtvertretung für mehr Unterstützung zu haben, will die Stadtverwaltung den tatsächlichen Bedarf der Jugendarbeit in Schwerin analysieren und festschreiben. „Das hat es in den vergangenen fünf Jahren leider nicht mehr gegeben“, berichtet der Jugenddezernent.

Die Probleme und Mängel kenne er nur zu gut, sagt Andreas Ruhl. Das fange bei der grundlegenden Finanzausstattung für diesen Bereich an. „Wenn wir aktuell 19 Millionen Euro für Hilfen zur Erziehung ausgeben, also für Unterstützung bei Kindern und Jugendlichen mit Problemen, aber nur 1,9 Millionen Euro für präventive Maßnahmen, also Angebote, damit Kinder und Jugendliche eben gar nicht erst Probleme bekommen, dann ist das ein schiefes Verhältnis“, erklärt der Dezernent. Im aktuellen Finanzplan für dieses und nächstes Jahr sei der Betrag zwar schon aufgestockt worden, aber aus seiner Sicht reiche das noch nicht aus. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende der Bedarfsanalyse herauskommen wird, dass wir mehr machen müssen.“

Den Vertretern der gut 15 Träger der Kinder und Jugendarbeit wird das wie Balsam auf die Seelen sein. Sie kämpfen mit einer desolaten Finanzausstattung für Straßensozialarbeit, Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit. In drei Jahren droht auch noch der Wegfall der europäischen Förderung. Viele der Jugendarbeiter haben seit Jahren nur Ein-Jahres-Verträge. Für völlig selbstverständliche Dinge wie die Toilettenentleerung auf dem Bauspielplatz müssen Jugendarbeiter auf Sponsorensuche gehen. Quartierarbeit wie im Mueßer Holz ist dringend notwendig – doch wer finanziert ein Angebot?

„Es muss schnell etwas passieren. Für alles, was wir jetzt versäumen, in präventive Arbeit zu investieren, werden wir später ein Vielfaches ausgeben müssen“, beschreibt Matthias Glüer, Chef des Stadtjugendrings, das düstere Zukunftsszenario. Unrecht dürfte er nicht haben: Die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

„Wir haben das Procedere mit den freien Trägern bei einem gemeinsamen Workshop in Dreilützow abgestimmt“, berichtet Jugenddezernent Ruhl. Er sieht auch gerade jetzt dringenden Handlungsbedarf, da die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Schwerin steigt – nicht nur durch Flüchtlinge. „Wir wollen die zusätzlichen Ausgaben für die Jugendarbeit in die Haushaltsberatung für 2019/2020 mitnehmen und dort festschreiben“, erklärt er das weitere Szenario. Dafür solle die Bedarfsanalyse bis zum Jahresende vorliegen. Im Mai nächsten Jahres beginnen die Finanzplanungen für den neuen Doppelhaushalt. Der Stadtjugendring will der Verwaltung alle Unterstützung geben.

Kommentar

Überfällig

Jugendarbeit ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Schwerin hat sie, rein finanziell betrachtet, bislang eher vernachlässigt. Die Folge: zehnfache Ausgaben, weil das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Jugendarbeit ist eben mehr als Schulsozialarbeiter bereit zu stellen oder Kita-Betreuung. Dass die Verwaltung das erkannt hat, war längst überfällig. Timo Weber

von Timo Weber

erstellt am 20.Jun.2017 | 23:01 Uhr