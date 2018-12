Schwerin : Stadthaus bleibt zu

Während der Feiertage bleibt Verwaltung geschlossen. Sprechtage entfallen

von svz.de

12. Dezember 2018, 11:02 Uhr

Die Feiertage stehen bald an und damit ändern sich in den öffentlichen Gebäuden die Öffnungszeiten: Das Stadthaus bleibt vom 24. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Damit entfallen am Montag, 24. Dezember, am Donnerstag, 27. Dezember, und am Montag, 31. Dezember die Sprechtage für die Bürger. Barzahlungen der Sozialhilfe werden durch eine Sprechstunde im Fachdienst Soziales am Donnerstag, 27. Dezember, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr abgesichert.

Für die Zeit der Schließung ist der Notdienst im Sozialpsychiatrischen Dienst und im Allgemeinen Sozialen Dienst weiterhin erreichbar.

Der Fachdienst Feuerwehr und Rettungsdienst arbeitet auch während und zwischen den Feiertagen, so dass diese wie gewohnt im Einsatz sind. Auch das Kulturinformationszentrum, die Stadtbibliothek, das Schleswig Holstein Haus (soweit Veranstaltungen und Ausstellungen geplant) und die Schwimmhalle sind zwischen den Feiertagen zum Jahresende geöffnet.