Jugendarbeit in Schwerin : Stadtjugendring will Wertedebatte

Stellen Sie sich vor, Sie sind seit 20 Jahren Jugendsozialarbeiter in Schwerin – gern und engagiert. Doch sie werden nur für 30 Stunden pro Woche bezahlt, haben seit zehn Jahren denselben Lohn und bekommen stets nur Einjahresverträge. Keine Bank gewährt Ihnen so jemals einen Kredit für eine Anschaffung. Sie aber müssen Sponsoren suchen, die das aktuelle Loch in der Kasse stopfen, die die plötzliche Stromkostensteigerung gerissen hat, oder die schlicht auf dem Bauspielplatz die Entsorgung der dortigen Toiletten bezahlen. Trauriger Alltag in der Landeshauptstadt.

„Die Jugendarbeit in Schwerin ist seit Jahrzehnten unterfinanziert“, sagt der Vorsitzende des Stadtjugendrings, Matthias Glüer. Um das zu ändern, schiebt die ehrenamtliche Vertretung der rund 20 aktiven Vereine und Verbände der Kinder- und Jugendarbeit jetzt eine Wertedebatte an: „Jugendarbeit ist uns was wert“, heißt das Motto. Eine Homepage ist gestaltet, eine Postkartenaktion zur Aktivierung möglichst vieler Unterstützer geplant und bei öffentlichen Diskussionen soll das Motto erklärt werden. „Wir wollen den Dialog mit den Schwerinern“, sagt Glüer.

Das Problem der Jugendarbeiter: Ihre Angebote für das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen, damit sie sich außerhalb von Elternhaus und Schule ausprobieren und Erfahrungen sammeln können, dank derer Schwerins Nachwuchs mit Gleichaltrigen Demokratie und Toleranz ausprobieren und sich für das Gemeinwohl engagieren darf, werden kaum öffentlich gesehen. „Jugendarbeit wird zumeist nur wahrgenommen, wenn es um Finanzen oder Probleme geht“, sagt Jugendring-Geschäftsführerin Regine Dorfmann.

Wenn die Stadtpolitik über Ausgaben für Jugend abstimmt, präsentiert ihnen die Verwaltung einen großen Topf – inklusive Kosten für Kita-Betreuung, Jugendarbeit und Hilfen zur Erziehung. Während für den Schulsozialarbeiter, den Mitarbeiter im Freizeittreff oder den Schulsanitätsdienst gerade einmal 1,9 Millionen Euro von der Stadt gezahlt werden, legt die Stadtvertretung für Kinder und Jugendliche mit Problemen mit den Hilfen zur Erziehung allein 19 Millionen Euro pro Jahr hin.

Ein Ungleichgewicht, sagt Nadine Schomann vom Kinderschutzbund. „Wer heute an unserer präventiven Arbeit spart, wird in 20 Jahren Folgekosten zahlen müssen, die ungleich höher sind.“

Wie ein Damoklesschwert hängt auch das für 2020 avisierte Ende der Fördergelder aus dem Europäischen Sozialfonds über Schwerins Jugendarbeit, sagt Olaf Hagen von der Sozial-Diakonischen Arbeit – Evangelische Jugend. „Es gibt die Bekenntnis der Stadt, die dann wegfallende Co-Finanzierung bei der Schulsozialarbeit zu übernehmen. Doch was ist mit all dem anderen?“, fragt Hagen. Und noch eine Zahl: 5,11 Euro gibt das Land pro Kind und Jugendlichen – pro Jahr. Die ungerade Zahl ergibt sich durch die Umrechnung der D-Mark vor knapp 20 Jahren und zeigt: Eine Angleichung des Zuschusses an die allgemeine Preissteigerung gab es nicht. „Wir brauchen aber mehr“, sagt Regina Dorfmann. Beispiel: „Im Mueßer Holz ist dringend ein weiteres hauptamtliches Angebot nötig.“

von Timo Weber

erstellt am 09.Jun.2017 | 21:00 Uhr