Gressow : Stammtisch für Pflegeeltern

von Tore Degenkolbe

03. Juni 2019, 10:24 Uhr

Der Pflegeelternverein Nordwestmecklenburg lädt zu Donnerstag, 6. Juni, zum Stammtisch für Pflege- und Adoptivfamilien ein. Das Treffen findet um 19.30 Uhr im Pfarrhaus Gressow statt und dient

dem zwanglosen Austausch, dem Kennenlernen und der gegenseitigen Information über Themen, die in Pflegefamilien gerade „obenauf“ liegen. Das Jugendamt hat angeboten, einen Mitarbeiter an dem Treffen teilnehmen zu lassen, um direkt und unbürokratisch Fragen an den Fachdienst beantworten zu können. Vertrauliche Themen können dann im Anschluss noch besprochen werden.