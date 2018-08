Schwerin : Steak, Roastbeef sowie Filetspieße sind die Renner

Zum Grillen bevorzugen Schweriner zunehmend hochpreisigere Waren – Fachmann: „Mecklenburger wollen beraten werden“

von Thorsten Meier

05. August 2018, 05:00 Uhr

Entrecôte, auch bekannt als Hohe Rippe oder Rib Eye Steak gilt bei Kennern als das Steak schlechthin. „Für unsere Kunden, die grillen wollen, ist das derzeit die erste Wahl. Gefolgt von US-Roastbeef sowie Filetspießen aus Steakhüfte und vom Kalb“, erzählt Michael Alex. Der 35-Jährige ist seit sieben Jahren Filialleiter für Fleisch, Wurst und Käse im Hit-Markt. Und lobt das Fleisch der amerikanischen Duroc-Schweine, die mit Eicheln gefüttert werden. „Das Fleisch ist besonders zart sowie saftig und hat einen nussartigen Geschmack“, schwärmt der gebürtige Schweriner. Er bemerkt seit Jahren einen Trend zu hochpreisigeren Waren bei den Mecklenburgern. „Sie legen zunehmend auch großen Wert auf Beratung“, betont der Fleischergeselle, der 13 Jahre lang bei Uwe Lange gelernt und gearbeitet hat.

„Wir verkosten alles, was neu in die Theke kommt. So können die Damen vom Verkauf auch von eigenen Geschmackserlebnissen berichten.“ So sei die hauseigene Bratwurst ein weiteres Produkt, das gern der Feuerglut ausgesetzt werde, sagt Alex, der selbst am liebsten gutes Rindfleisch und vom Lamm die Hüfte und die Lachse grille. „Dazu ein leichter Salat und Knoblauchbaguette, perfekt und lecker.“

Dass er bereits mit 15 Jahren angefangen habe, seinen Beruf zu erlernen, verrät er ebenfalls. „Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Unser Team ist sehr familiär, das ist unbezahlbar. Ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit, meine zehn Mitarbeiter auch. Das will doch schon was heißen.“