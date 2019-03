Stralendorf : Stralendorfer reden übers Finanzpolster

von svz.de

01. März 2019, 09:03 Uhr

Wie viel kann sich die Gemeinde in diesem Jahr noch leisten und wo muss gespart werden? Um diese und viele anderen Fragen zum Finanzpolster der Kommune wird es am 7. März gehen. Dann kommen die Gemeindevertreter zur öffentlichen Sitzung im Clubraum am Sportplatz in Stralendorf zusammen. Es wird zudem um das Regionale Raumentwicklungsprogramm gehen. Die Einwohner können zudem Fragen stellen und Sorgen vortragen.