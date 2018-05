Straße wird rechtzeitig fertig

von Katja Frick

04. Mai 2018, 05:00 Uhr

Freie Fahrt heißt es von heute an wieder auf dem Paulsdammer Weg: Die Verkehrsverbindung zwischen der B 104 an der Seewarte und Wickendorf wird wie geplant heute fertig. „Ab dem 4. Mai, 18.01 Uhr, kann die Straße wieder befahren werden“, erklärte Günter Rose, Sachgebietsleiter bei den Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin. Der Eigenbetrieb hatte in den vergangenen Wochen Fahrbahn und Banketten erneuert.