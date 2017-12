Schwerin : Stromausfall: Bauleute kappen erneut Kabel

vergrößern 1 von 1 Foto: Franziska Gabbert/dpa 1 von 1

von Timo Weber

erstellt am 20.Dez.2017 | 21:00 Uhr

Erneut Stromausfall in der Schweriner Innenstadt. Innerhalb von wenigen Tagen war erneut eine Unaufmerksamkeit von Mitarbeitern einer Firma auf einer Baustelle im Innenstadtbereich Grund für die Beschädigung eines Stromversorgungskabels. So wurde auch am Dienstag wieder die Versorgung vieler Kunden in der Seidelstraße, der Dr.-Hans-Wolf-, Schlachter-, Bader- bis zur Puschkinstraße, im Großen Moor und Teile der Schlossstraße lahmgelegt.

Die Auftraggeber der Baufirma, die Stadtwerke Schwerin, sind sauer, weil „wie immer eine ausführliche Einweisung in den Baubereich erfolgte und auf die vorhandenen Leitungen hingewiesen wurde“, so ein Unternehmenssprecher. Außerdem sei jede Baufirma vor Erdarbeiten verpflichtet, sich die Leitungsauskünfte von den Stadtwerken zu holen.

„Das ist natürlich so kurz vor Weihnachten besonders ärgerlich für unsere Kunden. Viele haben schon Urlaub, wollen das Fest vorbereiten. Geschäfte und andere Gewerbetreibende sind ebenfalls betroffen und müssen Einbußen hinnehmen. Da haben wir vollstes Verständnis für deren Verärgerung“, so Lutz Nieke, Technischer Leiter der Stadtwerke. „Wir haben die Verantwortlichen angemahnt, Sorgfalt und Genauigkeit bei den Erdarbeiten einzuhalten. Und wir mussten auch über Konsequenzen reden, falls sich derartige Vorfälle wiederholen. Das sind wir auch unseren Kunden schuldig.“