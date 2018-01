Hilfe für neu-Schweriner : Syrischer Verein hilft Flüchtlingen

Begegnungsstätte unterstützt Asylbewerber und Neu-Schweriner bei der Meisterung des Alltags in der neuen Heimat

von Bert Schüttpelz

29. Januar 2018, 23:38 Uhr

Mietvertrag und Hausordnung, Meldebescheinigung und Schulanmeldung – das Alltagsleben in Deutschland ist für Ausländer nicht gerade einfach zu meistern. Schon gar, wenn sie aus einem anderen Kulturkreis kommen. Der Verein Syrisches Zentrum leistet deshalb Nachbarschaftshilfe. „Wir konnten schon mehr als 800 Menschen helfen“, sagt Mohammad Jarjanazi und zeigt einen dicken Aktenordner. Mit deutscher Gründlichkeit haben er und seine Mitstreiter vom Syrischen Zentrum die Vorgänge dokumentiert. Erfasst seien aber nur die größeren, nicht die tausend kleinen Dinge des Alltags. Denn das Büro in der Hamburger Allee 15 am Hintereingang ist eine echte Anlaufstelle für Hilfesuchende geworden – und nicht nur für Syrer. „Wir sprechen hier neben Arabisch und Deutsch noch andere Sprachen und helfen dank vielfältiger Kontakte auch beim Übersetzen von Englisch, Türkisch, Dari, Paschtu, Russisch und anderen Sprachen“, erzählt Mohammad Jarjanazi.

Und diese Kontakte werden nun ausgebaut. Dafür unterzeichneten der Verein und die Landeshauptstadt gerade einen Kooperationsvertrag. Damit soll das seit Jahresbeginn laufende Pilotprojekt „Flüchtlinge helfen Flüchtlingen“ unterstützt werden. Die erste Etappe reicht bis Juni, dann wird bewertet und bei Erfolg kann das Projekt bis Jahresende verlängert werden.

Die Chancen dafür stehen gut. „Die Angebote des Syrischen Zentrums werden sehr intensiv angenommen. Hier wird niederschwellig geholfen, etwa als Begleitung bei Arztbesuchen oder Behördengängen, als Vermittler zu den Wohnungsgesellschaften oder bei der Schlichtung von Nachbarschaftsproblemen, aber auch bei amtlicher Post“, berichtet Dimitri Avramenko, der Ausländerbeauftragte der Landeshauptstadt. „Wir erklären unseren Landsleuten die Regeln des Alltags in Deutschland“, ergänzt Hosee Sharaf. Das reiche von Mülltrennung bis Respektierung der Nachtruhe. „Unser Büro ist offiziell von 9 bis 16 Uhr geöffnet, aber wir sind meist noch länger da und telefonisch praktisch rund um die Uhr erreichbar“, fügt Shadi Meshal hinzu. Denn ein Rohrbruch oder ein Heizungsausfall halte sich nicht an Bürozeiten.

Unterstützung erhalten die Aktivisten vom Syrischen Verein aber nicht nur von der Stadt. „Wir fördern Migranten-Selbstorganisation und beraten junge Vereine zu Rechten und Pflichten und in juristischen Angelegenheiten“, erklärt Wolfgang Brasch vom Verein Perspektive Deutschland. Denn Vereinsrecht gehöre eben auch zu Deutschland. Gute Kontakte gibt es auch zum Islamischen Bund. Mohamed Dib Khanji kommt regelmäßig zu Besuch, hilft beispielsweise mit seinen Kenntnissen von Abläufen in deutschen und ausländischen Behörden oder vermittelt Kontakte.