Sammelstellen in Schwerin : Tannen müssen noch warten

vergrößern 1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

von Timo Weber

erstellt am 03.Jan.2018 | 08:00 Uhr

Zur Entsorgung der Tannenbäume gibt es im gesamten Schweriner Stadtgebiet und in den verschiedenen Stadtteilen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sammelstellen. Die Sammlung führt das kommunale Unternehmen in der Zeit vom 8. bis zum 19. Januar durch. Und auch wenn so mancher Schweriner sein Weihnachtsbäumchen schon abgeschmückt hat: Die Bäume dürfen frühestens am Vorabend des 8. Januar herausgelegt werden, informiert die Stadtverwaltung. Dennoch: An vielen altbekannten Sammelstellen liegen schon die Tannen.

Und auch das gilt alle Jahre wieder: Da die Weihnachtsbäume in der Bioverwertungsanlage zu Kompost verarbeitet werden, dürfen sich daran keine Reste von Baumschmuck befinden. Um eine reibungslose Einsammlung zu gewährleisten, bittet die Verwaltung darum, die ausgedienten Weihnachtsbäume nur an den offiziell ausgewiesenen Stellen abzulegen. Diese befinden sich in den Stadtteilen Mueßer Holz, Neu Zippendorf, Großer Dreesch, Krebsförden, Weststadt und Lankow neben den Hausmüllbehälterstellplätzen. In den übrigen Stadtteilen gibt es Sammelstellen in Wohnortnähe, die Sie der folgenden Tabelle entnehmen können.

Sammelstellen für ausgediente Weihnachtsbäume Mueß

Zum Alten Bauernhof (Wendeschleife), Nedderfeld/ Consrader Weg/ Trafohaus, Alte Crivitzer Landstraße (Kleingartenanlage) Zippendorf

Parkplatz Bosselmannstraße Krebsförden

Parkplatz Am Winkel, Dorfstraße/Ecke Görrieser Weg, Wendeschleife Herrengrabenweg, Wendeschleife Zum Schulacker, Wendeschleife Eckdrift, Am Krebsbach/Auf dem Sande (Parkplatz) Görries

Sackgasse Lilienthalstraße, Schulzenweg/Ecke Am Kaspelwerder, Lilienthalstraße (DSD-System)



Neumühle

Am Wasserturm/Am Treppenberg, Neumühler Straße (DSD-System Tierklinik), An den Wadehängen (DSD-System), Am Immensoll/ Am Leuschenberg, Mühlenscharrn/Dohlenweg (Richtung Wasserwerk) Lankow (ohne Großwohnanlagen)

Am Neumühler See/ Gadebuscher Straße, Buswendeschleife Mühlenberg (Greifswalder Str.), Greifswalder Straße (DSD-System), Sodemannscher Teich-Büdnerstr. (mittlerer Sammelstellplatz)



Friedrichsthal

Buswendeschleife Lärchenallee, Warnitzer Str. (DSD-System), Warnitzer Str. 2. Kreisel, Hellborn (DSD-System), Wolfsschlucht



Warnitz

Bahnhofstraße/Ecke Pabsberg, Parkplatz Eschenweg, Wendeschleife Kirschenhöfer Weg, Bahnhofstraße/Silberberg, Alte Gärtnerei



Wickendorf

Parkplatz Seehofer Straße/Paulsdammer Weg (DSD-System), Seehofer Straße/Lübstorfer Weg, Wendeschleife Carlshöhe



Groß Medewege

Parkplatz Hauptstraße



Klein Medewege

Buswendeschleife



Neu Pampow

Neu Pampow gegenüber Haus Nr. 4



Dwang

Freifläche „Auf dem Dwang“



Wüstmark

Am Teich, Vor den Wiesen, Hof Göhren/ Krebsfördener Tannen, Vossens Tannen (DSD-System)



Gartenstadt

Hagenower Straße/Am Püsserkrug, Spielplatz Brink (Nordwestecke beim Trafohäuschen), Langer Berg – DSD-System (Netto), Tulpenweg DSD-System (Regenrückhaltebecken)



Krösnitz

Wendeschleife Osterberg,



Schloßgarten

Sportplatz Paulshöhe/Schleifmühlenweg, Tannhöfer Allee/ Franzosenweg, Schloßgartenallee (DSD-Systeme Landwirtschaftministerium, NDR)



Ostorf

Lutherstraße/Lischstraße, J.-Stelling-Straße/Adam-Scharrer-Weg



Feldstadt

Goethestraße/Wallstraße, Hermannstraße/Gartenstraße, Bleicherstraße, Platz der Jugend, Karl-Liebknecht- Platz, Lobedanzgang (DSD-System), Bleicher Ufer (DSD-System)



Paulsstadt

Sandstraße (DSD-System), Demmlerplatz (DSD-System), Wittenburger Str./Obotritenring, Wittenburger Str./ Voßstraße, Platz der Freiheit (WC-Anlage), Obotritenring/G.-Hauptmann-Str.



Altstadt

Kleiner Moor/Tappenhagen, Puschkinstraße/Am Dom, Arsenalstr./ Alexandrinenstraße, Graf-Schack-Allee/ Geschw.-Scholl-Str., Wittenburger Str./Reiferbahn



Schelfstadt

Werderstraße/Grüne Straße, Parkplatz Spieltordamm, Abwasserpumpwerk Knaudtstraße, Schelfmarkt/Gaußstraße, Ziegenmarkt



Werdervorstadt

Robert-Koch-Straße/Händelstraße, Güstrower Straße/Ernst-Barlach-Straße, Möwenburgstraße/Hafenstraße, Möwenburgstraße/ Speicherstr., Lagerstr. (DSD-System), Ziegelseestr. (DSD-System), Waisengärten/ Amtstr. 30



Schelfwerder

Buchenweg (DSD-System)



Weststadt

Robert-Beltz-Straße/Max-Suhrbier-Straße, Fußgängerdurchgang Sebastian-Bach-Straße, Gosewinkler Weg/Adolf-Wilbrandt-Straße, Ratsteich, H.-Fallada-Straße/ Friesenstraße



Lewenberg

Wismarsche Straße/ Dr.-Hans-Wolf-Straße, Robert-Blum-Straße/Einfahrt Siedlerweg, Dr.- Georg-Benjamin-Straße (DSD-System), Schule Dr.-Hans-Wolf-Straße