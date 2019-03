Schwerin : Technik kann Spaß machen

IT-Dienstleister öffnete Türen beim Girls’ Day

von Christian Koepke

28. März 2019, 20:00 Uhr

Was ein „Calliope Mini“ so drauf hat, das wissen jetzt die 20 Mädchen, die gestern am Girls Day hinter die Kulissen des IT-Dienstleisters „Trebing & Himstedt“ schauten. Der kleine Computer mit vielen Anwendungsmöglichkeiten stand im Mittelpunkt des Info-Tages bei dem Unternehmen im TGZ in der Gartenstadt. „Wir möchten den Schülerinnen zeigen, dass die Entwicklung von Software auch Spaß machen kann“, sagte Mitarbeiterin Franziska Voeltz. Die Botschaft kam bei den Fünft- bis Zehntklässlerinnen an. „Ich interessiere mich für Technik und kann mir vorstellen, später mal Informatik zu studieren“, erklärte etwa Robin Marie vom Fridericianum. Auch in anderen Betrieben konnten Mädchen Technik-Luft schnuppern. Zeitgleich durften sich Jungen beim Boys Day in typischen Frauenberufen ausprobieren.