Schwerin : Überfall: Brutale Schläger unterwegs

von Mario Kuska

13. März 2019, 05:00 Uhr

Die Schweriner Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend gesehen haben, wie zwei junge Männer (18 und 22 Jahre alt) in Bahnhofsnähe von zehn schwarz gekleideten Angreifern überfallen und geschlagen wurden. Die Opfer erlitten dabei zum Teil schwere Verletzungen. Hinweise bitte an das Polizeirevier unter der Telefonnummer 0385 / 51 80 22 24.