Schwerin : Unicef-Lauf bringt fast 17 000 Euro

465 Läufer am Start

15. September 2019, 20:00 Uhr

465 Starter waren es am Sonnabendmorgen, die sich auf den Weg um den Pfaffenteich machten, um beim Unicef-Lauf Geld in die Kasse zu bringen. Jeder hatte einen Sponsor mitgebracht oder zugeteilt bekommen. Für die insgesamt 1907 Runden gab es Kohle. Am Ende kamen beim 23. Spendenlauf fast 17 000 Euro für ein Bildungsprojekt in Gambia zusammen.