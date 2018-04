Schwerin : Unterstützung für die Tafel

DAK fördert die Arbeit im Sozialkaufhaus in Lankow mit einer Spende

von Christian Koepke

24. April 2018, 16:00 Uhr

Freude bei der Schweriner Tafel: Die DAK fördert die Arbeit des Vereins mit einer Spende in Höhe von 1370,65 Euro. Kathrin Lamprecht und Franziska Krüger von der Krankenkasse überreichten gestern beim Sozialkaufhaus in der Julius-Polentz-Straße in Lankow einen symbolischen Scheck an Tafel-Chef Peter Grosch. Die DAK unterstütze regelmäßig soziale Projekte, sagte Kathrin Lamprecht. Dabei spendeten die Mitarbeiter die Cent-Beträge auf ihren Gehaltszetteln.

Peter Grosch dankte herzlich für die Unterstützung. „Wir werden das Geld für den laufenden Betrieb unserer Tafel in Lankow, für Miete und Spritkosten verwenden“, erklärte er. Etwa 50 Mittagessen würden in der Polentzstraße täglich an Bedürftige ausgegeben, mehr 100 Frauen und Männer kämen an jedem Freitag, um sich kostenlose Lebensmittel abzuholen, darunter viele Alleinerziehende, ältere Menschen, aber auch Flüchtlinge, so Grosch.

Weil es im Sozialkaufhaus, in der neben der Suppenküche auch eine Kindertafel untergebracht ist, keine Wartemöglichkeit für die Kunden der Ausgabestelle gibt, stehen die Bedürftigen vor der Tür – bei Wind und Wetter. Peter Grosch hatte sich deshalb um eine Alternativlösung bemüht, etwa in der ehemaligen Schule in der Ratzeburger Straße. Von der Stadt habe es aber kein grünes Licht für eine Ausgabe in der Schule gegeben, berichtete der Tafelvorsitzende. „Wir werden nun versuchen, durch Umbauten in der Polentzstraße etwas mehr Platz zu schaffen.“