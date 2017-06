Wittenförden/Leezen : Vermisster tot aufgefunden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Mittwochnachmittag gab es die traurige Gewissheit: Der vermisste Mann aus Wittenförden ist tot. Die Wasserschutzpolizei hatte am Mittwich nach wochenlanger Suche den Leichnam des Mannes in einem Schilfgürtel zwischen Leezen und Rampe entdeckt. Der 61-jährige Mann aus Wittenförden hatte ohne Angaben eines Grunds in der Nacht zum 20. Mai sein Haus in Wittenförden verlassen und war seither spurlos verschwunden. Erste Suchmaßnahmen im direkten Umfeld verliefen erfolglos. Vor drei Wochen wurde dann sein Auto Bereich einer Bootsschuppenanlage in Leezen gefunden. Erneut rückte ein Suchtrupp aus: Fährtenhunde der Polizei waren im Einsatz und die Wasserschutzpolizei suchte mit einem Boot den Uferbereich nach dem Mann ab. Erfolglos. Doch die Suchmaßnahmen waren damit nicht beendet. „Die Wasserschutzpolizei suchte fast täglich nach dem Vermissten und wurde jetzt fündig“, erklärte Polizeisprecher Klaus Wiechmann von der Polizeiinspektion Ludwigslust. Derzeit gehen die Beamten nicht von einem Fremdverschulden aus – dafür gibt es keine Hinweise, so Wiechmann.

von Katja Müller

erstellt am 28.Jun.2017 | 21:29 Uhr