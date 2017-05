Crivitzer stadtpolitik : Vertrauenskrise in Crivitz

vergrößern 1 von 1 Foto: Mett 1 von 1

Die Debatte um die Vergangenheit und die Straftaten von Stadtvertreter Alexander Gamm bestimmt seit Wochen das Stadtgespräch in Crivitz und stellt die Sachpolitik in den Schatten. So auch wieder bei der Sitzung der Stadtvertreter am Montagabend in Kladow. Nachdem die CDU-Fraktion bereits die Abwahl Gamms als Chef des städtischen Kulturausschusses durchsetzen konnte, hatte jetzt auch der CDU-Antrag zur Abberufung des 2014 für die Linken gewählten Stadtvertreters aus dem Kultur- und dem Sozialausschuss sowie aus dem Crivitzer Amtsausschuss Erfolg. Drei geheime Abstimmungen fanden dazu statt. Und in jeder kam die notwendige Mindestzahl von neun Stimmen für die Abberufung zusammen. Alexander Gamm bleibt jedoch fraktionsloser Stadtvertreter. Das direkt gewonnene Mandat kann ihm niemand nehmen.

Und Alexander Gamm will auch weiterhin in der Stadtpolitik mitmischen, sich „nicht mundtot machen lassen“. Das machte er in der Debatte vor der Abstimmung deutlich. „Meine Vergangenheit und die aktuellen Vorwürfe haben nichts mit meiner Arbeit für die Stadt Crivitz zu tun“, wiederholte Alexander Gamm. Vor allem die CDU-Fraktion sieht jedoch keine Basis mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Stadtvertretung, weil Alexander Gamm sich in der Öffentlichkeit nicht zu den lange verjährten Vergehen äußert und inzwischen in zweiter Instanz wegen des Verrats von Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses verurteilt wurde. Dieses Urteil aus der vorigen Woche wurde wenige Stunden nach der Sitzung der Stadtvertretung rechtskräftig. Das Hauptverfahren zum Rechtsstreit um den ehemaligen Arbeitgeber von Alexander Gamm steht aber noch aus, erklärte Gamm auf Nachfrage unserer Redaktion.

Harsche Kritik musste sich die CDU-Fraktion schon während der Bürgerfragestunde aus den Reihen der Publikums anhören.

In der Debatte legte die Fraktion der Crivitzer Wählergemeinschaft nach. Die CDU mache sich „zum Handlanger anonymer Hetzer“ gegen Alexander Gamm und seiner Frau, der Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm, heißt es in einer Erklärung, die Martina Torbahn vortrug. Die Wählergemeinschaft, zu der auch die Bürgermeisterin gehört, habe das Gesprächsangebot von Alexander Gamm zur internen Klärung der Vorwürfe angenommen und sei bereit, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Wählergemeinschaft forderte die CDU-Fraktion auf, ihren Antrag zurückzuziehen und so „diese Farce zu beenden“.

Das taten die Christdemokraten aber nicht. Und die fünf Stadtvertreter dieser Fraktion standen mit ihrer Position nicht allein. Helmuth Schröder von der SPD hatte erklärt, dass er gegen Alexander Gamm stimmen werde, weil dieser von seinem avisierten Rückzug aus der Stadtvertretung wieder Abstand genommen hat. Drei weitere Stadtvertreter hatten in den geheimen Abstimmung für die Abberufung Gamms aus allen Ausschüssen plädiert. Vier CWG-Stadtvertreter und Alexander Gamm hatten vor der Abstimmung den Sitzungssaal demonstrativ verlassen.

Kommentar "Sippenhaft" von Werner Mett Was in Crivitz abläuft, ist keine Kleinstadt-Posse: Ein Rechtsstreit wird genutzt, um Recht zu beugen. Zielperson ist nicht mehr nur Stadtvertreter Alexander Gamm, sondern seine Frau, Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm. Die CDU-Fraktion hat zwar die Linie zur Sippenhaft nicht überschritten. Doch anonyme Hetzer haben das längst getan. Den Flurschaden kann nur einer rasch bereinigen: Alexander Gamm. Mit Rückzug aus der Kommunalpolitik schützt er seine Frau und ihr Amt.

