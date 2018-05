Muttertag : Video-Grüße zum Muttertag mit der SVZ

Vor mehr als 100 Jahren entstand aus der US-amerikanischen Frauenbewegung ein Feiertag zu Ehren der Mütter.

von SEKA

10. Mai 2018, 09:00 Uhr

Vor mehr als 100 Jahren entstand aus der US-amerikanischen Frauenbewegung ein Feiertag zu Ehren der Mütter. Heute schenken Kinder und Erwachsene ihren Müttern Blumen, Pralinen, Karten und auch Selbstgebasteltes. Der Muttertag wird, so auch am kommenden Sonntag, in vielen Familien zelebriert. Lange schlafen, großes Frühstück und, wenn das Wetter mitspielt, ein Spaziergang am See.

Wer seiner Mutter zu diesem Ehrentag jetzt ein ganz besonderes Geschenk machen möchte, hat heute dazu die Gelegenheit. In der Zeit von 12 bis 13 Uhr steht der Video-Reporter der SVZ, Alexander Hamacher, mit seiner Kamera am Südufer des Pfaffenteiches. Hier können Video-Botschaften an die eigene Mutter aufgezeichnet werden. Die Grüße werden am Muttertag im Internet veröffentlicht.