Schwerin : Video: Herrentag mit Party auf der Freilichtbühne  

Herrentag feiern die Schweriner traditionell auf der Schwimmenden Wiese und am Zippendorfer Strand. Am Donnerstag waren aber auch viele Familien in den Zoo gekommen oder per Fahrrad unterwegs. Die größte Party indes ging auf der Freilichtbühne und rundherum im Schlossgarten ab. Um 14 Uhr startete das Programm auf der Bühne. Dort heizten Daniel Ledwa, Mirco Niemeier, Stereo Express, Thomas Lizzara, Simina Grigoriu und T. Noize mehreren tausend Besuchern ein. Höhepunkt war der Auftritt des Duos „Gestört aber Geil“.

Gefeiert wurde auch außerhalb der Freilichtbühne – mit unschönen Auswüchsen: Hunderte leere Flaschen und haufenweise Unrat blieben im Schlossgarten zurück. Angetrunkene gingen im Kreuzkanal baden, andere pöbelten. Die Polizei musste zum Einsatz kommen.

von bert

erstellt am 25.Mai.2017 | 21:00 Uhr