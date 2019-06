Schwerin-Lankow : Volleyballturnier für Jugendliche

von svz.de

20. Juni 2019, 10:36 Uhr

Zu einem Volleyball-Sommerturnier laden der Kinder- und Jugendtreff „Westclub One“ und der Jugendförderverein Parchim/Lübz am Mittwoch, 26. Juni, jugendliche Freizeitteams auf die Volleyballanlage des Wohnheims „lütt pütt“, in der Medeweger Str. 3, in Lankow ein. Teilnehmen können Mädchen und Jungen im Alter von 15 bis 25 Jahren. Die Teams sollten aus sechs Spielern oder Spielerinnen bestehen, Mixed-Teams sind natürlich auch zugelassen. Turnierbeginn ist um 16 Uhr geplant, so die Veranstalter. Anmeldungen sind noch bis zum 24. Juni im Kinder- und Jugendtreff „Westclub One“, unter der Telefonnummer 0385/7451785 oder per E-Mail an westclub. one@vfjs-mv.de möglich. Das Volleyball Sommerturnier wird durch den Trägerverbund WeLAN aus Mitteln der Landeshauptstadt Schwerin gefördert.