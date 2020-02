Orkan im Schweriner Umland : Vollsperrungen und kein Strom

Sturmtief Sabine hält die freiwilligen Brandschützer im Amtsbereich Crivitz in Atem. Rastower dürfen zu Hause bleiben

von Katja Müller

10. Februar 2020, 16:00 Uhr

Es pfiff. Es heulte. Es krachte. An einen Sonntagabend vor dem Fernseher war für die Brandschützer im Schweriner Umland nicht zu denken. Die Alarmmeldungen kamen ab 18 Uhr fast im Zehn-Minuten-Takt bei den Kameraden der freiwilligen Feuerwehren an. Umgestürzte Bäume, abgebrochene Baumkronen und Äste legten die Verkehrsader immer wieder still. Schwere Technik musste ran. Kettensägen im Dauerbetrieb. „Gegen 23 Uhr hatte sich die Lage dann etwas entspannt. Wir hatten insgesamt im Crivitzer Amtsbereich fast zwei Dutzend Einsatzorte, die anzufahren waren“, erklärte Amtswehrführer Markus Eichwitz. Die Straße Am Bahnhof in Friedrichsruhe wurde kurzzeitig gesperrt, da dort ein Baum auf der Straße lag. Auch auf dem Verbindungsweg zwischen Tramm und Raduhn war ein Baum auf die Straße gekippt sowie zwischen Crivitz Bürgerholz und Göhren. Und auch nach Sukow und Rubow sind die Wehren zu Sturmschäden rausgefahren. „Insgesamt waren 13 Feuerwehren aus dem Amtsbereich im Einsatz. Wir hatten auch einige heikle Situationen“, sagte Eichwitz mit Verweis auf einen umgekippten Baum, der bei Pinnow eine Stromleitung erwischt hatte. „Dort waren dann auch die direkten Anwohner plötzlich ohne Strom“, ergänzte er. Ohne Telefon mussten die Einwohner in Neu Bülow auskommen. Dort hatte der Sturm eine Telefonleitung beschädigt. Im Bereich der Rastower Wehr blieb es hingegen ruhig. „Wir haben den Sturm gehört, aber es gab keinen Alarm“, erklärte Wehrführer Markus Freiberg. Trotz einiger Böen blieb es auch gestern ruhig und einsatzfrei für die Brandschützer im Schweriner Umland. „Es ist auch laut Deutschem Wetterdienst nicht davon auszugehen, dass wir noch weitere Sturmschäden zu erwarten haben“, sagt Markus Eichwitz.