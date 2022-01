Abfallentsorgung im LUP-Kreis : Von Trennungsproblemen und echtem Biomüll

Die ersten 20.500 braunen Tonnen für Küchenabfälle und Co. sind ausgeliefert. Doch an der richtigen Befüllung hapert es noch. Abfallwirtschaftsbetriebs-Chef Steffen Grünwald gibt Antworten und Tipps.

Avatar_prignitzer von Katja Müller

19. Januar 2022, 15:37 Uhr

Die ersten 20.500 braunen Tonnen für Küchenabfälle und Co. sind ausgeliefert. Doch an der richtigen Befüllung hapert es noch. Abfallwirtschaftsbetriebs-Chef Steffen Grünwald gibt Antworten und Tipps.

Eine alte Scheibe Brot. Der Rest vom Obstsalat, der vorgestern noch so gut geschmeckt hat, aber dann doch nicht alle, sondern schlecht geworden ist. Der verwelkte Blumenstrauß von Tante Hedwig. All das ist nun für die Tonne. Doch in welcher darf dieser Müll im Landkreis Ludwigslust-Parchim entsorgt werden?

Steffen Grünwald, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises, hat darauf eine klare Antwort: Ohne Verpackung darf all das in die Biotonne. Und besonders beim Wort Verpackung wird seine Stimme kräftiger. Denn nicht selten lande Plastikmüll in Form von Verpackungsmaterial in der Biotonne. „Es hat da absolut nichts zu suchen, egal wie groß, egal aus welchem Material“, betont er.

In diesem Jahr ist die Biotonne auch im Schweriner Umland angelaufen, kreisweit wurden allein in den vergangenen Wochen 20.500 Biotonnen ausgeliefert. Zuvor hatte der Landkreis rund 65.000 Haushalte angeschrieben. Im Abfallratgeber des Kreises sei zwar genau aufgelistet, was, wie und wo entsorgt werden kann, doch noch immer sei die Fehlerquote zu hoch, so Grünwald. Es sei am Ende alles eine Frage des Preises und der werde durch zusätzliche Sortierungen nach oben getrieben.

Pauschaler Betrag für ein ganzes Jahr

Aktuell zahlen die Bürger für die Tonne einen Pauschalbetrag je nach Größe. Alle zwei Wochen wird sie entleert. „Es spielt für die Abrechnung keine Rolle, wie oft die Kunden die Tonne entleeren lassen. Wir empfehlen, die Biotonne zu jeder Leerung rauszustellen, allein schon aus hygienischen Gründen“, sagt der Abfallwirtschaftsleiter und gibt zudem ein paar Tipps, um die Tonne leicht sauber zu halten.

Lesen Sie auch: Startschuss für neue Abfallentsorgung im Landkreis

So sei es von Vorteil, den Biotonnen-Abfall in Zeitungspapier einzuwickeln oder Küchenkrepp zu nutzen. „Was wir auf keinen Fall haben wollen, sind Abfallbeutel aus Bio-Folie. Diese Tüten aus Bio-Kunststoff sind zwar kompostierbar, aber brauchen zur Zersetzung wesentlich länger als der von uns angestrebte Prozess. Sie passen nicht in unseren Kompostier-Ablauf“, erklärt Abfallberaterin Alexandra Krause.

Immer wieder gibt sie diese Bitte auch an die Kunden weiter. Denn was sich nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit zersetzt, lande möglicherweise dann als Kompost auf dem Acker oder bleibe als Rest übrig und erscheine in Erdmischungen für Blumen. „Das wollen wir alle nicht, deshalb ist es so wichtig, dass das System Biotonne nicht nur gut anläuft, sondern auch richtig umgesetzt wird“, sagt Steffen Grünwald.

Swen Pförtner,dpa

Wer sich nicht an die Regeln halte, der müsse nachsortieren. „Wir werden immer wieder Kontrollen machen und wenn wir Verstöße feststellen, kommt ein Aufkleber an die Tonne und der Kunde muss dann nochmal seinen Müll sortieren, bevor wir ihn abholen“, sagt Steffen Grünwald.

Biotonne: erlaubt und verboten Biotonne: erlaubt und verboten Das darf rein:• Obst- u. Gemüsereste• Schalen von Südfrüchten• Eierschalen, Nussschalen• Kaffeesatz, Filtertüten, Teebeutel• Topfpflanzen, Schnittblumen• Baum-, Strauch- und Heckenschnitt• Rasenschnitt, Blumenabfälle, Unkraut, Laub• pflanzliches Einstreu aus Kleintierhaltungen• Zerrissene Eierkartons• Küchenkrepp, Zeitungspapier und Papiertüten zum EinwickelnDas darf nicht rein:• Asche, Zigarettenkippen• gekochte Speisen, Fleisch, Knochen, Fette und Öle• Medikamente• mineralisches Katzenstreu,• Staubsaugerbeutel• Verpackungen aus Kunststoff, Metall, Folien, Plastiktüten• Hygieneartikel, Windeln

Und so gehe es beispielsweise nicht, dass große Mengen an Knochen in den Tonnen landen. „Bei kleinen Mengen ist das kein Problem, aber Schlachtabfälle oder auch Aufbruch oder Decken von Wildtieren gehören auf keinen Fall in die Biotonne“, sagt der Abfallwirtschaftsleiter und verweist auf andere Entsorgungsmöglichkeiten wie eine Kadavertonne. Es komme zudem immer wieder vor, dass kleine Haustiere und Nager in der Biotonne entsorgt werden. „Auch das geht nicht. Hamster, Mäuse und Ratten haben nichts in der Biotonne zu suchen“, fügt er hinzu.

Wesentlich unproblematischer ist es hingegen mit Teebeuteln. Da diese seit einiger Zeit nicht mehr mit einer Metallklammer versehen sind, können sie ohne Zögern in der Biotonne entsorgt werden.