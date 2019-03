Schwerin : Vorlesung zu: Die Macht der Marken

von Sarah Langemeyer

25. März 2019, 08:44 Uhr

Die Fachhochschule des Mittelstands Schwerin veranstaltet heute um 17 Uhr eine Ringvorlesung zum Thema: „Powerful Brands: Die Kraft von Marken“. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, sie findet in der August-Bebel-Straße 11-12 statt. Es geht um Fragen wie: „Warum greifen wir manchmal zu Markenprodukten und manchmal nicht?“, „Was sind Marken und was bedeuten sie für uns als Konsumenten von Dienstleistungen und Produkten?“ . Anmeldung per E-Mail an fehlandt@fh-mittelstand.de