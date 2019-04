Schwerin : Vortrag für Patienten

von svz.de

01. April 2019, 07:38 Uhr

Dr. Thomas Köhler, Leitender Arzt der Fußchirurgie an den Helios Kliniken Schwerin, veranstaltet heute ab 18 Uhr im Schleswig-Holstein Haus, Puschkinstraße 12, einen Patientenvortrag rund um „Hallux valgus“ und andere Vorfußprobleme. Das häufigste Krankheitsbild des Vorfußes in Deutschland ist der Spreizfuß. Durch das Tragen von zum Teil unpassendem Schuhwerk werden über Jahre die Muskeln und Sehnen zu schwach, um das Fußskelett korrekt zu stabilisieren. „In der Klinik sehen wir vor allem Patientinnen mit diesen Beschwerden“, so Dr. Köhler. „Studien legen nah, dass neben erblichen Faktoren vor allem falsches Schuhwerk für die Verformungen verantwortlich ist.“ Welche Möglichkeiten der konservativen und operativen Behandlung es gibt, erklärt Dr. Köhler. Der Eintritt ist frei.