Schwerin : Vorverkauf für Literaturtage

Eine kleine Broschüre stellt das umfangreiche Programm vor

04. September 2019, 05:00 Uhr

Herbstzeit ist Lesezeit, und so darf man sich wieder auf die Schweriner Literaturtage freuen, die im Oktober und November zu zahlreichen Lesungen und Gesprächen einladen. Karten zum günstigen Vorverkaufspreis gibt es in diesem Jahr für die meisten Veranstaltungen an zentraler Stelle in der Tourist-Information, Am Markt 14. Kartenbestellungen sind möglich per Telefon unter der Nummer 0385/ 5925215 und per E-Mail unter tickets@schwerin.info. Über davon abweichende Vorverkaufsregelungen und über das gesamte umfangreiche Programm informiert eine kleine Broschüre, die in den einschlägigen Informationszentren bereit liegt.