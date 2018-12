Schwerin : Vorverkauf gestartet für „Young Beats“-Festival

von svz.de

18. Dezember 2018, 20:51 Uhr

Eine Open-air-Party nur für Teenager – das verspricht das „Young Beats – Dein Festival“, das ist erstmals in Schwerin zu erleben. Am 24. August treten ab 18 Uhr auf der Freilichtbühne Künstler auf, die so manches Teenie-Herz höher schlagen lassen, während die ältere Generation fragt: „Wer bitte ist das denn?“ Mit dabei sind Roman und Heiko Lochmann, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Die Lochis, Kayef, Jannik Brunke, Bars and Melody und Isac Elliot. Sie alle sind Youtube- und Spotify-Stars und ihre Songs und Aktivitäten werden von Millionen junger Leute verfolgt. Karten gibt es für 49,50 Euro bei der SVZ, Mecklenburgstraße 39.