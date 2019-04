Kommunalwahl 2019 : Wahlforum heute im Quartier Friedrich’s

von svz.de

17. April 2019, 08:29 Uhr

Grosser Dreesch | Der Ortsverband Süd der Partei Die Linke lädt im April zu zwei Kommunalwahlforen ein. Heute findet von 17 Uhr an im Stadtteil Großer Dreesch, in der Begegnungsstätte „Quartier Friedrich’s“, Friedrich-Engels-Str. 38, die erste Veranstaltung statt. Der nächste Treff ist dann am kommenden Donnerstag, 25. April, von 17 Uhr an im Stadtteiltreff Krebsförden, im Mehrgenerationenhaus, Johannes Gillhoff-Straße 10, geplant.

In den Foren präsentieren die Linken ihr Kommunalwahlprogramm. Einige der Kandidaten der Kommunalwahl stellen sich vor und beantworten Fragen zu aktuellen Themen in den Stadtgebieten.