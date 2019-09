Schwerin : Wanderfreunde zogen durch die Lande

Drei unterschiedlich lange Strecken absolviert

09. September 2019, 05:00 Uhr

Sie alle wollten mitwander: 93 Wanderfreunde fanden sich am Sonnabend vor der großen Scheune in Mueß ein. Nach der Registrierung in drei Gruppen wurden dann 7, 12 und 20 Kilometer gewandert. Heiner Ahrens war der älteste Teilnehmer mit 88 Jahren, der die längste Strecke in Anspruch nahm. Doch auch neue, junge Wanderer waren dabei.