Corona-Proteste : Warum ist in Schwerin das Demonstrieren ohne Maske erlaubt?

In manchen Protest-Hotspots in MV gibt es sie, in der Landeshauptstadt bislang nicht: Die Maskenpflicht bei Corona-Demos. Aber wieso ist das so? Wir haben nachgefragt.

Avatar_prignitzer von Alexander Kruggel

18. Januar 2022, 16:29 Uhr

In manchen Protest-Hotspots in MV gibt es sie, in der Landeshauptstadt bislang nicht: Die Maskenpflicht bei Corona-Demos. Aber wieso ist das so? Wir haben nachgefragt.

Montag, 18 Uhr, Bertha-Klingberg-Platz in Schwerin. Wie in den vergangenen Wochen hat sich auch an diesem Abend wieder eine Versammlung gebildet, um „für eine freie Impfentscheidung“ zu protestieren. Etwa 2400 Personen in der Spitze sollen sich an der Demonstration beteiligt haben, heißt es später in einer Pressemitteilung der Polizei.

Auf einem Bildschirm am Lautsprecherwagen der Beamten ist unter anderem ein Satz in Dauerschleife zu lesen: „Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung wird dringend empfohlen.“ Doch bis auf die Einsatzkräfte und die Teilnehmer der Gegenkundgebung trägt hier kaum jemand eine Maske. Auch nicht, als der Protestzug sich wenig später in Bewegung setzt und die Teilnehmer enger zusammenrücken. Aber gilt nicht überall dort, wo Menschen auf engstem Raum zusammenkommen, die Maskenpflicht?

Landesverordnung sieht bislang keine Maskenpflicht vor

Die gültige Corona-Landesverordnung sieht bei Demonstrationen und Kundgebungen im Außenbereich nicht ausdrücklich eine Maskenpflicht vor. Lediglich der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Darauf verwies auch eine Sprecherin der Stadt Schwerin auf Anfrage unserer Redaktion. Wo dies nicht möglich sei, werde der Versammlungsleiter aufgefordert, die Demonstrierenden auf das Abstandsgebot hinzuweisen, so die Sprecherin weiter.

Jedoch heißt es in der Landesverordnung auch, die zuständigen Versammlungsbehörden der Kreise oder kreisfreien Städte können zusammen mit den jeweiligen Gesundheitsämtern Beschränkungen oder Auflagen für Demonstrationen erlassen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Das Vorgehen der Behörden fällt dabei je nach Landesteil unterschiedlich aus.

In Rostock und Vorpommern-Greifswald muss Maske getragen werden

In Rostock beispielsweise war die Maskenpflicht am Montagabend Teil der Auflagen für die Corona-Demo in der Stadtmitte. Nachdem die Polizei mehrfach vergeblich auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung hinwies, wurde der Protest gestoppt. Noch bevor sich der Demonstrationszug mit rund 3000 Teilnehmern in Bewegung setzen konnte, sei die Versammlung für beendet erklärt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Anschließend jedoch eskalierte die Situation.

Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald würde man einem Kreissprecher zufolge bei größeren Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern, bei denen der Mindestabstand nicht gewahrt werden könne, auf die Maskenpflicht setzen. Dies galt in der Vergangenheit beispielsweise für Versammlungen in Greifswald, Anklam >und Wolgast.

Schwerin und Mecklenburgische Seenplatte setzen auf Mindestabstand

Auch in Neubrandenburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte fand laut einer Pressemitteilung der Polizei am Montagabend eine Demonstration mit 1850 Teilnehmern statt. Ähnlich wie die Stadt Schwerin verwies die Pressestelle des Kreises auf SVZ-Anfrage auf die Corona-Landesverordnung und den Mindestabstand. „Wird diese Regel berücksichtigt, so besteht keine Notwendigkeit, das Tragen einer MNB explizit zu beauflagen“, so eine Kreissprecherin.

In Schwerin hat die Stadt ebenfalls auf die zuletzt steigenden Teilnehmerzahlen reagiert. Mit den Anmeldern der Versammlung sei eine weiträumigere Routenführung über Hauptverkehrsstraßen abgestimmt worden. Damit sei es möglich, die Abstände in der Regel einzuhalten. Daher plane man in der Landeshauptstadt derzeit keine Maskenpflicht für Versammlungen im Freien.