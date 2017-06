Schweriner Liegebuchten : Wassersportler können wieder auf Liegebuchten hoffen

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Freizeitkapitäne, die mit ihren Booten wieder vor den beiden Inseln Kaninchenwerder und Ziegelwerder ankern möchten, können sich offenbar Hoffnungen machen. Der Antrag des Landes, drei Liegebuchten vor Kaninchenwerder zwischen dem 15. April und dem 15. Oktober und eine Bucht vor Ziegelwerder ganzjährig zugänglich zu machen, hat in Berlin die erste Hürde genommen. „Im Referentenentwurf des zuständigen Bundesverkehrsministeriums wurde die Befahrensverordnung für Naturschutzgebiete entsprechend geändert“, sagt der Schweriner CDU-Bundestagsabgeordnete Dietrich Monstadt, der sich in der Hauptstadt für die Interessen der hiesigen Wassersportler eingesetzt hat. Bis Mitte des Monats könnten sich nun noch Länder und Verbände äußern, so Monstadt. „Wir werden den Entwurf genau prüfen“, kündigte die Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in MV, Corinna Cwielag, bereits an.

Er setze darauf, dass die geänderte Verordnung noch in diesem Sommer in Kraft trete und Ausflügler die Liegebuchten in der laufenden Saison nutzen könnten, sagte der Sprecher der Interessengemeinschaft Schweriner Seen und Umland (Issu), Eike Klemkow. So sei in dieser Woche auch ein Eckpunktepapier für eine freiwillige Vereinbarung zum EU-Vogelschutzgebiet Schweriner See unterzeichnet worden.

von Christian Koepke

erstellt am 02.Jun.2017 | 05:00 Uhr