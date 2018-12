Schwerin : Weiterhin für die Integration aktiv

Verein Flüchtlingshilfe stellt zwar Arbeit ein, Ehrenamtliche engagieren sich aber in anderen Projekten.

von Sarah Langemeyer

28. Dezember 2018, 20:18 Uhr

Einstimmig hatte der Verein Flüchtlingshilfe Schwerin seine Entscheidung vor ein paar Wochen beschlossen: Zum Ende des Jahres stellt er die Arbeit ein. Für diese Entscheidung gab es viele Gründe, unter anderem dass die Unterstützung für die Geflüchteten überwiegend institutionalisiert sei: Stadt, Jobcenter und die Wohlfahrtsverbände agieren auf der Grundlage von rechtlichen Vorgaben. Claus Oellerking von der Flüchtlingshilfe Schwerin betont, dass es kein „Aufgeben“ der Flüchtlingshilfe ist. Denn das „Aufgeben“ suggeriere einen Kampf. „Wir haben aber nicht gekämpft, sondern uns gemeinsam mit zahlreichen Schwerinern ehrenamtlich engagiert, Menschen in Not geholfen und für ein gutes Miteinander aller in der Landeshauptstadt geworben“, so Oellerking. Und an diesem Motto halte man auch künftig fest. „Viele unserer Mitglieder bleiben auch weiterhin auf verschiedene Weise in der Stadtgesellschaft aktiv. Das Vereinsvermögen wird die Flüchtlingshilfe Schwerin satzungsgemäß auf den Verein ,Miteinander – Ma’an’ übertragen“, so der Mitbegründer der ehrenamtlich organisierten Schweriner Initiative, die Ende 2016 entstand. Erfolgreiche Projekte der Flüchtlingshilfe Schwerin wie „Wir kultivieren Kulturen“ oder „Lesen International“ werden unter diesem Dach fortgeführt. „Miteinander-Ma’an“ organisiert unter anderem das Projekt „Schwimmen international“.