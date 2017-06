Schweriner Residenzensemble : Welterbe sucht das Wir-Gefühl

vergrößern 1 von 1 Foto: tiwe 1 von 1

Bierdeckel und Servietten mit dem Schweriner Welterbe-Logo, ähnlich gestaltete Fahnen im Stadtgebiet und auch Bestecktaschen mit dem Logo in den Restaurants und Hotels der Landeshauptstadt – was ganz normal klingt, wenn sich eine Stadt um den Titel Unesco-Weltkulturerbe bewirbt: Bislang gibt es diese sichtbare Identifikation der Schweriner für die Bewerbung noch nicht wirklich. Der rührige Förderverein um seinen Vorsitzenden Norbert Rethmann will das jetzt ändern. „Wir haben gute Gespräche mit unseren Gastronomen geführt“, berichtete Fördervereins-Sprecherin Dorin Müthel-Brenncke jüngst auf einem Forum der IHK. Und mit Blick auf die Verwaltung und die Kommunalpolitik sagte der langjährige Hamburger Tourismuschef Dietrich von Albedyll, heute Vorstandsmitglied der Privaten Marketinginitiative Schwerins: „Die Wirtschaft reicht ihnen die Hand. Ergreifen Sie sie!“

Rund 1000 Orte können sich weltweit mit dem Label Welterbe schmücken. In Deutschland sind es aktuell 41. In MV gehören die Hansestädte Wismar und Stralsund sowie die Biosphäre Schaalsee und die Buchenwälder auf Rügen dazu. Die Landeshauptstadt will das auch erreichen und mit der Kulturlandschaft Residenzensemble nachziehen.

Doch eines der Bewertungskriterien ist eben auch, dass die Bewerbung auf breiten Schultern mitgetragen wird. „Wir wollen keine Bewerbung ,von oben‘ diktiert, sondern echtes bürgerschaftliches Engagement“, verdeutlichte auch IHK-Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach. Und Fördervereinschef Norbert Rethmann betonte: „Wir müssen den Menschen in der Region klar machen, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen und das kulturhistorische Erbe zu bewahren.“ Die Buga 2009 habe das Selbstbewusstsein gestärkt. „Das wollen wir wieder haben und stärken.“

Und auch wenn aktuell gilt: Der Weg ist das Ziel. Es sind doch auch Argumente nötig, die die Vorteile des Welterbe-Titels aufzeigen. Dafür hatte die IHK mit dem Förderverein zwei Experten gewonnen, die vor zahlreichen Unternehmern und Welterbe-Förderern – bis auf Stadtpräsident Stephan Nolte war kein einziger Kommunalpolitiker gekommen – Fakten und Erfahrungen präsentierten. Doch die waren nur wenig für Euphorie geeignet.

Goslars Oberbürgermeister Dr. Oliver Jung zeigte ein Foto der historischen Altstadt im Harz, die sich gemeinsam mit der Oberharzer Wasserwirtschaft und dem Erzbergwerk Rammelsberg seit 25 Jahren Unesco-Welterbe nennen darf. „Es gibt auf den Dächern keine Photovoltaik-Anlagen und keinen besonderen Wärmeschutz. Auch das gehört zum Denkmalschutz“, so der OB. Er verhehlte allerdings auch nicht, dass der Titel auf vielen Ebenen von Vorteil sei – um Neubürger zu gewinnen oder auch mehr Touristen. „In fast allen deutschen Werbebroschüren steht immer etwas wie ,Stadt im Spannungsfeld zwischen Geschichte und Moderne‘. Aber Welterbe ist da schon eine ganz andere Hausnummer.“ Dabei sei der Titel stets nur als begleitende Maßnahme zu werten. So hätte Goslar in den ersten Jahren nach Verleihung des Welterbe-Status’ einen Einbruch der Tourismuszahlen zu verzeichnen. „Das lag aber vor allem an der plötzlichen Konkurrenz beispielsweise in Wernigerode.“ Heute verzeichne die 50 000-Einwohnerstadt eine Million Übernachtungen und bis zu vier Millionen Tagestouristen – „ein Viertel davon aus dem Ausland“, so Jung. Seine Empfehlung an die Schweriner: „Rücken sie das Ankurbeln des Tourismus nicht zu weit nach vorn. Besser ist es es, ihre Stadt nach innen zu stärken und aufzuwerten.“

Über messbare Erfolge nach der Verleihung des Welterbe-Titels gibt es so gut wie keine wissenschaftlichen Forschungen. Eine, die sich des Themas angenommen hat, ist die Dresdnerin Carola Neugebauer, die als Juniorprofessorin an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen wirkt. Ihre Analyse, bei der sie auch die Welterbestädte Wismar und Stralsund unter die Lupe genommen hat: Der Titel wirkt stets begleitend statt entscheidend, Erfolge sind abhängig von den jeweiligen Akteuren und deren Zusammenspiel und „es ist besser, den Bürgern heute keine großen Blumensträuße zu versprechen, sondern realistisch heranzugehen“.

Ihre Beispiele aus dem Tourismusbereich waren schlagfertig: Dresden hatte von 2007 bis 2009 den Welterbe-Status. „Veränderungen in den Übernachtungszahlen gab es weder nach oben noch nach unten. Die gab es erst mit Pigida“, so Prof. Neugebauer. Der Titel Welterbe hätte Stralsund weitaus weniger Zuwächse besorgt als die Eröffnung des Ozeaneums. Die Zahl der „Hardcore-Welterbe-Touristen“ liege eben nur bei drei Prozent. Und auch für den Hauskauf seien letztlich Preis und Lage entscheidend. „Sich Welterbe-Stadt zu nennen, kann aber ganz klar zu erhöhter Aufmerksamkeit im In- und Ausland führen.“

von Timo Weber

erstellt am 07.Jun.2017 | 08:00 Uhr