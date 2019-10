Schwerin : Wenn die Behörden mitspielen...

100 Nationen in Schwerin – heute: Itay Abu Yael kommt aus Israel und unterrichtet jetzt Musik und Englisch

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Menschen aus mehr als 100 Nationen leben in Schwerin und Umgebung. Einige von ihnen sind bereits eine lange Zeit bei uns in Deutschland, andere erst wenige Wochen. Sie alle haben ihre Geschichte. Einige von ihnen stellen wir vor. Heute: Itay Abu Yael aus Israel.

„Vorgestern war mein deutscher Geburtstag“, sagt Itay Abu Yael. „Seit zwei Jahren lebe ich jetzt hier.“ Aufgewachsen ist Abu Yael in der Stadt Kfar-Sava, gut 30 Autominuten nordöstlich von Tel Aviv, an der Grenze zum Westjordanland gelegen. Hier ist Abu Yael zur Schule gegangen. Mit zwölf Jahren schließt er sich der Bewegung „Hashomer Hatzair“ an und engagiert sich viele Jahre in der Organisation, die der „Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken“ nahe steht. Er besucht Seminare und wird Leiter von Jugendgruppen und -freizeiten. Ganz selbstverständlich lebt Itay Abu Yael im Kibbuz.

Historisch war die Idee des Kibbuz eine genossenschaftliche Siedlung gleichberechtigter Mitglieder, in der es kein Privateigentum geben und das tägliche Leben kollektiv organisiert werden sollte. Geschaffen werden sollte eine klassenlose Gesellschaft mit der Betonung auf Gleichheit und Gemeinschaft. Mit 27 zieht er in den Süden Israels, nur zwei Kilometer entfernt von Gaza. Auch dort arbeitet er in einem Kibbuz. Dies ist weniger strikt organisiert. Mit 28 Jahren hat er zum ersten Mal ein eigenes Bankkonto, eine eigene Wohnung, ein Auto. „Das Leben war anders. Die Kinder waren anders. Manchmal flogen Raketen“, sagt Abu Yael.

Ihm gefällt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und er beginnt ein Lehramtsstudium an der Universität von Haifa. Als frischgebackener Lehrer fängt er in Givat Olga an einer öffentlichen Schule an. Sie trägt den Namen „Gavol“ – eine „demokratische Schule“. Nicht nur in Israel gelten solche Schulen als fortschrittlich. Nicht so in Givat Olga, einer der ärmsten Wohngegenden in Israel. 2005 zogen etwa 30 Pädagogen, Künstler und politische Aktivisten dorthin, um einen sozialen Wandel zu initiieren. Sie waren überzeugt, dass das Leben dort durch Bildung auf Dauer verbessert werden kann, und gründeten die Schule. Die Ideen der Gruppe lockten weitere Interessierte an, unter ihnen auch Itay Abu Yael. „Dort habe ich Ton- und Lichttechnik und andere Dinge unterrichtet. Wir hatten viele Freiheiten“, berichtet Abu Yael. Fünf Jahre bleibt er.

Eine junge Frau, angehende Sozialarbeiterin aus dem Schweriner Umland, kommt als Praktikantin nach Israel. Sie lernen sich kennen, trommeln gemeinsam und werden ein Paar. Als sie Eltern werden, fällt die Entscheidung: Itay Abu Yael kommt nach Schwerin. Für ihn ist das einfacher, denn er hat auch die österreichische Staatsbürgerschaft, ist also EU-Bürger. Nach dem Sprachkurs unterrichtet er sofort an einer Berufsschule Musik und Englisch für Erzieher und Sozialassistenten. „Ich hatte viel Glück“, sagt er, aber die Hürden der Bürokratie nerven. „Alle drei Monate verlangen sie irgendein weiteres Dokument.“

In Schwerin fühlt sich Abu Yael wohl. Er engagiert sich, gründet gemeinsam mit anderen eine Samba-Trommelgruppe, die zum weltweiten Netzwerk „Rhythms of Resistance“ zählt und gegen Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung auf die Straße geht. Und er hält Vorträge über das Leben und die Politik in Israel.

Die Stolpersteine auf den Gehwegen der Stadt stimmen ihn nachdenklich. Er denkt an die Geschichte der Juden in Schwerin, an seine Großeltern, die vor den Nazis aus Österreich geflohen sind. „Ich freue mich über die Gelegenheit, hier zu sein und jüdisches Leben in Deutschland wiederbeleben zu können.“ Was er über die Rechten hier denkt? „Nazis gibt es überall, auch solche, die hebräisch sprechen. Da spielt die Nationalität keine Rolle. Dagegen muss man sich stellen, egal wo.“

Im September werden Itay Abu Yael und seine Partnerin erneut Eltern. Und sie möchten auch heiraten.

Das Heimatland

Israel

Israel wird von Juden, Christen und Muslimen als das Heilige Land angesehen. Die heiligsten Stätten liegen in Jerusalem. In der Altstadt befindet sich der Tempelberg mit dem Schrein des Felsendoms, der Klagemauer, der Al-Aqsa-Moschee und der Grabeskirche. Der Staat Israel wird nach Ende des britischen Mandats über Palästina am 14. Mai 1948 als parlamentarische Republik gegründet, legitimiert durch eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen von 1947. Der Plan der UN, Palästina in einen israelischen und einen arabisch-palästinensischen Staat aufzuteilen, war Ausgangspunkt des vielschichtigen Nahostkonflikts, der in Teilen bis heute andauert. 8,7 Millionen Menschen, überwiegend Juden, leben hier. Jerusalem ist die Hauptstadt. Tel Aviv ist das Finanzzentrum. Landessprachen sind Hebräisch und Arabisch. Israel hat eine technologisch hoch entwickelte Marktwirtschaft. Das Land hat den Atomwaffensperrvertrag nie unterzeichnet und verfügt nach allgemeiner Einschätzung seit den sechziger Jahren über Atomwaffen.