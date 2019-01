Kulturhaus : Wessiner spielen und genießen klassische Musik

von svz.de

10. Januar 2019, 09:00 Uhr

In Wessin beginnt das Jahr in geselliger Runde. Nach dem Neujahrsfeuer der freiwilligen Feuerwehr und einem Kaffee- und Spielenachmittag im Kulturhaus wird am kommenden Donnerstag, ab 14.30 Uhr ein Gemeindenachmittag im Kulturhaus stattfinden. Am Sonnabend, 19. Januar, beginnt dann schon der erste musikalische Höhepunkt des Jahres. Das Ensemble „Gesellige Zeit“ wird ab 19 Uhr ebenfalls im Kulturhaus klassische Töne anstimmen.