Theater in Schwerin : Wie steht es um die Geschlechtergerechtigkeit in MV?

18. Januar 2022, 18:11 Uhr

Frauenpolitische Debatte steht im Mittelpunkt der dritten Ausgabe von „Reden hilft“ in der Reihe „Späti Deluxe“ des Staatstheaters. Die Diskussion findet am Donnerstagabend online statt.

Wo können sich Feministen und Feministinnen im Land einbringen? Inwieweit wirkt sich die ostdeutsche Frauenpolitik auf das Heute aus? Wie hoch ist die Altersarmut bei Frauen? Wie viele Väter nehmen inzwischen Elternzeit in Anspruch? Wer engagiert sich gegen Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen? Braucht es einen lauteren Feminismus? Diese und weitere Fragen sollen beantwortet werden in der dritten Ausgabe von „Reden hilft!“ in der Reihe „Späti Deluxe“ des Mecklenburgischen Staatstheaters.

Diskussion im Online-Treffen

Die Veranstaltung am Donnerstag, 20. Januar, beginnt um 20 Uhr und findet als Online-Treffen per Video-Call statt. Zur Anmeldung mit allen Zugangsinformationen reicht eine E-Mail an Manuela Wießner vom Mecklenburgischen Staatstheater unter wiessner@mecklenburgisches-staatstheater.de, teilt Pressesprecherin Franziska Pergande mit.

Als Rednerinnen eingeladen sind: Susanne Bowen, Staatssekretärin im Landes-Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Dorin Lucht, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schwerin und Künstlerin und Theatermacherin Marta Olejko. Der Abend wird moderiert von Nina Gühlstorff, Hausregisseurin für Öffnungsprojekte am Mecklenburgischen Staatstheater. Sie hat die Gesprächsreihe „Reden hilft!“ zu Beginn der Spielzeit ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern möchte sie einmal im Monat herausfinden, welche Themen die Stadt und das Land bestimmen.